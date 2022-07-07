Визы не выдаем, но российских туристов ждем? Реклама Viking Line вызвала вопросы

«С 15 июля можно будет посещать Эстонию и Финляндию с туристическими целями, для этого больше не потребуются «особые причины». Границы открываются. Ждем вас на наших паромах. Пришло время лично опробовать комфорт новой Viking Glory», — говорится на странице Viking Line в соцсети ВКонтакте.