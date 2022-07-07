Судоходная компания Viking Line подтвердила в адресованном российским клиентам сообщении, что с 15 июля у них снова будет возможность без ограничений путешествовать в Эстонию и Финляндию с целью туризма, пишет Postimees.
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Визы не выдаем, но российских туристов ждем? Реклама Viking Line вызвала вопросы
Визы не выдаем, но российских туристов ждем? Реклама Viking Line вызвала вопросы
«С 15 июля можно будет посещать Эстонию и Финляндию с туристическими целями, для этого больше не потребуются «особые причины». Границы открываются. Ждем вас на наших паромах. Пришло время лично опробовать комфорт новой Viking Glory», — говорится на странице Viking Line в соцсети ВКонтакте.