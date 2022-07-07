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Визы не выдаем, но российских туристов ждем? Реклама Viking Line вызвала вопросы

Кая Коовит
Визы не выдаем, но российских туристов ждем? Реклама Viking Line вызвала вопросы
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Viking Line uus laev Glory
Viking Line uus laev Glory Фото: Viking Line

Судоходная компания Viking Line подтвердила в адресованном российским клиентам сообщении, что с 15 июля у них снова будет возможность без ограничений путешествовать в Эстонию и Финляндию с целью туризма, пишет Postimees.

«С 15 июля можно будет посещать Эстонию и Финляндию с туристическими целями, для этого больше не потребуются «особые причины». Границы открываются. Ждем вас на наших паромах. Пришло время лично опробовать комфорт новой Viking Glory», — говорится на странице Viking Line в соцсети ВКонтакте.

Означает ли это, что граждане России теперь смогут свободно ездить в Эстонию в качестве туристов?

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