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Фото ⟩ На Хийумаа продается чудесный дом в двухстах метрах от моря

rus.postimees.ee
На Хийумаа продается чудесный дом в двухстах метрах от моря
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Фото: KV.EE

В живописнейшей деревне Калана на острове Хийумаа продается замечательная прибрежная недвижимость, пишет Kodu

Недвижимость расположена в тихой, красивой и экологически чистой деревне Калана. Недвижимость отделена от моря государственным лесом, который также защищает дом от штормовых ветров. Пляж находится менее чем в двухстах метрах от дома, к нему ведет частная лесная дорога.

Фото: KV.EE

На южной стороне дома расположена большая терраса. Солнце светит туда в течение всего дня. В то же время над террасой достаточно большая крыша, под которой при необходимости можно спрятаться от солнца.

Фото: KV.EE

На первом этаже дома находятся гостиная, кухня, дровяная баня, душевая и туалет. На втором этаже - спальни. В доме также есть сарай для хранения сезонных инструментов.

Фото: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.

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