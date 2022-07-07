Европейский парламент принял резолюцию, призывающую Европейский союз сохранить права женщин на аборт. Документ стал реакцией на недавнее решение Верховного суда США отменить конституционное право на прерывание беременности.
Европарламент выступил против запрещения абортов
Члены Европейского парламента одобрили резолюцию 324 голосами, против 155 и 38 воздержавшихся. В документе содержится призыв к государствам-членам ЕС добавить в Хартию основных прав пункт, гласящий: «Каждый человек имеет право на безопасный и законный аборт».
Резолюция осуждает решение Верховного суда США от 24 июня, перечеркнувшее почти 50 лет права на аборт, тогда как еще в 1973 году дело Роу против Уэйда отменило общенациональную защиту абортов и дало каждому штату право устанавливать свои собственные правила.
Депутаты Европарламента выразили солидарность с женщинами и девушками в США и теми, кто выступает за право и доступ к легальному и безопасному аборту.
Они призвали законодателей США защитить аборты на национальном уровне.
Голосование Европейского парламента не является обязывающим, в отличие от Хартии основных прав ЕС. Однако для того, чтобы ее изменить, необходима поддержка всех 27 государств-членов.
К сожалению, это может стать проблемой, потому что на Мальте полностью запрещены аборты, а в Польше прерывание беременности запрещено во всех случаях, кроме изнасилования, инцеста или угрозы жизни матери.
Комиссар Европейской комиссии по вопросам равенства Хелена Далли заявила в понедельник, когда Европейский парламент начал дебаты о правах на аборт, что решение Верховного суда США является напоминанием о том, что с трудом завоеванные права нигде нельзя воспринимать, как должное.