Европарламент выступил против запрещения абортов

Члены Европейского парламента одобрили резолюцию 324 голосами, против 155 и 38 воздержавшихся. В документе содержится призыв к государствам-членам ЕС добавить в Хартию основных прав пункт, гласящий: «Каждый человек имеет право на безопасный и законный аборт».

Резолюция осуждает решение Верховного суда США от 24 июня, перечеркнувшее почти 50 лет права на аборт, тогда как еще в 1973 году дело Роу против Уэйда отменило общенациональную защиту абортов и дало каждому штату право устанавливать свои собственные правила.

Депутаты Европарламента выразили солидарность с женщинами и девушками в США и теми, кто выступает за право и доступ к легальному и безопасному аборту.

Они призвали законодателей США защитить аборты на национальном уровне.

Голосование Европейского парламента не является обязывающим, в отличие от Хартии основных прав ЕС. Однако для того, чтобы ее изменить, необходима поддержка всех 27 государств-членов.

К сожалению, это может стать проблемой, потому что на Мальте полностью запрещены аборты, а в Польше прерывание беременности запрещено во всех случаях, кроме изнасилования, инцеста или угрозы жизни матери.