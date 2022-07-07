Поздним вечером в среду, 6 июля, в Таллинне на Академия-теэ, 32 в социальном доме 49-летний мужчина ударил ножом 69-летнего охранника, который от полученных травм скончался на месте. «Этого надо было не допустить», — говорит житель дома, по мнению которого виновного с криминальным прошлым давно должны были посадить за решетку.
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Репортаж ⟩ «Нож вонзился прямо в сердце»: житель дома о жестоком убийстве охранника прямо на глазах у полиции
«Нож вонзился прямо в сердце»: житель дома о жестоком убийстве охранника прямо на глазах у полиции
У социального дома на Академия-теэ, 32 в Таллинне журналистка Elu24 застает на лестнице четверых встревоженных жильцов. «Что вы здесь ищете? Все ходят и спрашивают... Идите в полицию и спросите у них, не беспокойте нас! Говорю на эстонском, а если вы не понимаете по-эстонски, я скажу и по-русски», — закуривая сигарету, раздраженно ворчит на журналиста одна дама.