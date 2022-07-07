Репортаж ⟩ «Нож вонзился прямо в сердце»: житель дома о жестоком убийстве охранника в Таллинне

У социального дома на Академия-теэ, 32 в Таллинне журналистка Elu24 застает на лестнице четверых встревоженных жильцов. «Что вы здесь ищете? Все ходят и спрашивают... Идите в полицию и спросите у них, не беспокойте нас! Говорю на эстонском, а если вы не понимаете по-эстонски, я скажу и по-русски», — закуривая сигарету, раздраженно ворчит на журналиста одна дама.