Финская клиника столкнулась с лавиной бронирований от россиян: в чем причина?

В службе записи клиники Mehiläinen столкнулись с большим количеством необоснованных записей на прием, которые делали пациенты с русскими именами и с адресами в России. Большинство из них так никогда и не доходят до врача. Первой в Финляндии на это обратила внимание газета Iltalehti.

Таблоид на условиях анонимности поговорил с одним из докторов, который допустил, что за необъяснимой лавиной бронирований могут стоять российские тролли, которые, якобы, хотят спровоцировать очереди. Однако истинная причина может быть более прозаичной.

Петербурженка Софья (имя изменено) недавно воспользовалась таким методом, чтобы съездить к своему финскому другу. По ее словам, молодой человек забронировал ей время в Mehiläinen. На российской границе запись без вопросов приняли в качестве основания для выезда.