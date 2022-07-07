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САРА КРУУСМАА ⟩ Нет ничего постыдного в том, чтобы быть восточноевропейцем

Сара Круусмаа
, редактор отдела мнений
САРА КРУУСМАА ⟩ Нет ничего постыдного в том, чтобы быть восточноевропейцем
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Редактор отдела мнений Сара Круусмаа
Редактор отдела мнений Сара Круусмаа Фото: Eero Vabamägi, Postimees

Причины поиска идентичности в Восточной Европе глубже, чем советская оккупация, которая, к сожалению, является важнейшим общим знаменателем региона для всего мира и для нас в том числе, пишет обозреватель Postimees Сара Круусмаа.

В течение последних 30 лет Эстония никогда не хотела принадлежать к Восточной Европе. Если после восстановления независимости целью было просто стать европейцами, то позже планка была задрана ​​выше. В 2015 году Партия реформ выступила с лозунгом «Эстония как новая скандинавская страна». EKRE мечтала об Эстонии как о «Швейцарии Балтийского моря» (пока в Швейцарии не легализовали однополые браки?).

При этом мы терпеливо объясняли иностранцам ментальное и физическое положение Эстонии на карте мира, рассказывали о 700-летнем рабстве и оккупациях. Разъяснительная работа выходит хорошо, и похоже, это также явдяется причиной тому, почему мы внутри себя ей наслаждаемся. Однако, видимо, постоянное подчеркивание идентичности жертвы свидетельствует об определенном комплексе, ставшем главной торговой маркой Восточной Европы.

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