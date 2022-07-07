САРА КРУУСМАА ⟩ Нет ничего постыдного в том, чтобы быть восточноевропейцем

В течение последних 30 лет Эстония никогда не хотела принадлежать к Восточной Европе. Если после восстановления независимости целью было просто стать европейцами, то позже планка была задрана ​​выше. В 2015 году Партия реформ выступила с лозунгом «Эстония как новая скандинавская страна». EKRE мечтала об Эстонии как о «Швейцарии Балтийского моря» (пока в Швейцарии не легализовали однополые браки?).