Борис Барский про «Маски шоу» во время войны ⟩ «Сто национальностей Одессы превратились в украинцев»

- Может быть, обычные политики больше зациклены на себе… А Володя пришел нести добро, как мне кажется. Он приходил менять. Над ним же очень долго смеялись. Клоун у власти. А вот сейчас видно, кто на самом деле оказался клоуном. Да, мы голосовали за него. У меня было впечатление первый год, что в этой стране ничего поменять невозможно. Настолько коррупция въелась во все, настолько олигархи захватили власть и что-либо поменять нереально. Очищение… С одной стороны, это очень плохо. Так не должно быть, но, видимо, очищение неизбежно проходит с кровью…



Володя встал над страной. Собрал вокруг себя людей, которые готовы идти за ним. Молодые парни. Очень жаль, что молодые парни проливают свою кровь сейчас, гибнут. Но они понимают, ради чего они это делают. Ради себя и будущего своего, своей страны. Есть политики, которые очень быстро здриснули. Они показали себя и свое отношение к стране. И раньше показывали, когда их дети не приезжали в страну. Сейчас происходит очищение людей, их сердец. Очищение нации. Древние китайцы говорили, что правители делятся на тех, над кем смеются, кого любят, кого боятся и на тех, о ком даже не вспоминают. А у нас это все сразу происходит. И это само по себе чудесно. Володя перешел на позицию того, кого любят. Думаю, что бояться его не стоит. И жду, когда мы будем считать, что мы не знаем, кто нами управляет, когда мы будем просто жить.