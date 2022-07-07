Что заставляет продолжать шутить и выходить на сцену, несмотря на войну. Чем живет Одесса этим летом. Насколько юмор нового почетного жителя этого города на Черном море по имени Борис Джонсон похож на одесский. Об этом, а также добре, свете и надежде Rus.Postimees в большом интервью рассказал поэт, участник комик-труппы «Маски» Борис Барский.
Борис Барский про «Маски шоу» во время войны ⟩ «Сто национальностей Одессы превратились в украинцев»
- «Все люди на Земле прекрасны... Но одесситы чуточку лучше», - написали вы утром у себя в Facebook. Как сегодня спал город, без воздушной тревоги?
- У одесситов всегда хорошее настроение. Это в их природе. Город душевный. Город донор. Он заряжает. Поэтому мы ко всему относимся с шутками, даже к тому, что происходит сейчас. Когда я еще был маленьким, тут ходил анекдот про двух одесситов, которые встречаются. «Рабинович, что вы на столбах расклеиваете пустые листовки? Там же ничего не написано!», - удивляется первый. «А что писать? И так все понятно», - отвечает второй. И сейчас все понятно.
Я за то, чтобы все добрые люди нормально спали в своих постелях, а не бегали каждые 2-3 часа в бомбоубежища. Это очень сильно раздражает, честно говоря. Личная неприязнь просыпается к таким звукам… Мне очень нравится одна одесская история. Типичная. Небольшой сквер: качельки, карусельки, катаются дети. Мамочки на скамеечках с кофе и с сигареткой, рядом кошка на солнце пузом вверх. Две старушки беседуют. И вдруг воздушная тревога… И дети продолжают качаться на карусельках, мамы пьют кофе и курят, кот даже ухом не ведет. И только одна старушка говорит другой: «Когда же эта падла подохнет!».
- То есть всем все понятно, «по Рабиновичу»?
- Да. Я не ушел от вашего вопроса. Я просто от природы за все положительное. Я считаю, что мысли могут материализовываться, поэтому нужно думать о хорошем, тогда оно будет происходить. То, что уже произошло в Одессе, с одной стороны, печально, когда вся эта заваруха начиналась… Но, с другой стороны, настолько объединился народ! У нас же тут больше 100 национальностей. И вдруг все 100 национальностей превратились в украинцев. На входах в дома, во дворы вдруг появились нарисованные краской украинские влаги. И это не власть делала, а простые люди.
Люди собирались на пляжах, набирали песок, чтобы укрыть памятники, чтобы сделать доты, чтобы враг не приближался. И это все происходило под музыку. Так веселее. Или, когда в Николаеве отрубило водопровод, одесситы сами на своих машинах стали возить воду. Это очень сильно объединяет людей. Мы настолько сильно объединились, что даже гордость берет. А положительные мысли непременно материализуются. И все будет хорошо.
- Народ по-прежнему загорает на пляжах в дотах?
- Люди ведь неуправляемые существа. Не все с утра, просыпаясь и дурея, листают новостную ленту о том, что прилетает по области. Это очень печальные новости. Кто-то решает, что можно покупаться и подрывается на мине. К сожалению, такие случаи были. И не один. Это грустно. Грустно то, что город лишился курортного сезона. Это работа для людей, которой многие лишились. Но одесситы сильно помогают друг другу. И я не только про волонтеров говорю. Одесситы стали подкармливать нуждающихся сразу, сорганизовавшись сами. Пекли хлеб. Раздавали его. Много разных вещей, от которых берет гордость за нацию.
- Много людей уехало?
- Очень много. И это даже хорошо, когда ты за рулем. Нет пробок. Чтобы летом в Одессе не было пробок – это что-то нереальное. Раньше дорога могла занимать полтора часа, а сейчас 35 минут. Это ощущается и в нашем театре. По количеству зрителей видно, что людей в Одессе мало. До июня была печалька, когда приезжаешь в театр, где всегда был фонтан юмора и эмоций, а никого нет. У нас же тут всегда происходил фестиваль «Комедиада». Было больше 100 клоунов со всего мира. Приезжал и Цирк Дю Солей, и сын Чарли Чаплина Юджин Чаплин. На квадратный сантиметр столько позитива было! Все играло и светилось.
А потом приезжаешь в театр, заходишь, а там как склеп. Но сейчас наш театр начал потихоньку работать. И по реакции тех, кто пришел, по отдаче, которая происходит, чувствуется что накопился вакуум положительных эмоций, что людям этого не хватает. У меня как у артиста очень четкое ощущение сейчас, что людям необходимо то, что мы умеем делать. У нас же украли не эти 4 месяца. У нас украли несколько лет. Два года коронавирус украл. Теперь крадет война. Многие шутят, что мы уже все видели. Осталось дождаться инопланетян.
- Вы работаете на сцене без поправок на войну?
- Изменения есть, конечно. У нас просто половина коллектива разъехалась. Георгий Делиев во Франции у Славы Полунина на мельнице. У него двое маленьких детей. Он их вывез. Ситуация такая, что нужно больше думать о детях. Наташа Бузько там же. Миша Волошин в Италии. Тем составом, который остался, стараемся реанимировать те спектакли, которые мы играли. Что-то придумываем новое. Появляются импровизации, которые мне кажутся очень смешными.
Мы сейчас снова играем пьесу «Одесский подкидыш». Там играет Алексей Акопьян, актер из «Каламбура». Его хорошо помнят по «Крутому пике». Татьяна Иванова из «Деревни дураков» того же «Каламбура». Танька очень смешная. Актриса от Бога. И она непредсказуема на сцене. Стоит и держит чашечку кофе. Я по тексту должен сказать: «Это кофе?». «Да», - отвечает она. «Я не хочу», - говорю я. Вся сцена. А тут я ее спрашиваю про это крохотную чашечку: «Это кофе?». А она говорит: «Нет! Это борщ!». И дальше сложно (улыбается).
Или Акопьян играет героя, у которого 11 судимостей. А я там старый художник без детей, который его усыновляет. Мне нужны внуки. Он должен познакомиться с дочерью моего очень близкого друга – Софочкой. «Проблема не в том, чтобы тебе понравилась Софочка, проблема в том, чтобы ты понравился Софочке, чтобы она согласилась стать твоей женой с твоими 11-ю судимостями. Если бы их у тебя было хотя бы две…», - говорю я. И тут Таня Иванова вмешивается: «Если бы у него было две судимости, он бы уже успел побывать президентом, сбежать в дружественную страну-агрессор, не скажу, в какую, чтобы не уйти вслед за русским военным кораблем». Дальше аплодисменты.
- Александр Постоленко же еще остается в Одессе?
- Да. И мы с ним будем восстанавливать нашу пьесу «Еврей и Эвредика». Вообще я когда-то написал ее как «Орфей и Эвредика», но потом произошла ошибка при печати афиш. Я считаю, что случайностей не бывает вообще. И вот при печати афиши почему-то напечатали «еврей». И вдруг сразу зрителей стало больше. Всем стало интереснее (улыбается). Ну и пьеса начала меняться.
- Владимир Комаров тоже остается в Одессе? Он записывал обращение к российским солдатам весной, я помню.
- Да, Вовка такой же патриот Одессы. Мы не можем без Одессы. У меня не получается. У него точно так же. Вот лично сколько раз ни уезжал куда-то надолго, гастроли, и по 2-3 месяца, всегда было ощущение, что чего-то не хватает, что где-то оставил свое сердце. Оставил легкие. Да и мозгов не хватало. Может, это и самовнушение. Артисты ведь люди суеверные.
А Вовка переквалифицировался. И само по себе это загадка природы. Как можно 35 лет провести на сцене, а потом уйти в совершенствование мастерства изготовления курительных трубок? У него станки. Изготавливает трубки, водит экскурсии по городу. Я спрашиваю его, не тянет ли его на сцену. А он смотрит на меня как на сумасшедшего: «Дурной, что ли? Нервы не мотает никто. Мне сухо и комфортно».
- В моем детстве с «Маски шоу», а это как раз 90-е годы, Комаров был самым любимым героем в ваших фильмах. Дальше, конечно же, ваш паркинсонный дедушка.
- Да. Но поклонники делились. Большая часть любила Комарова. Но было и разделение. Девочки больше любили Делиева. Он такой секс-символ. А меня любили старушки. Я играл дедушку. И я просил уже, чтобы мне дали роль другую, помоложе. Им всем пишут письма поклонницы. А мне одна старушка написала: «Приезжайте ко мне. Я вас буду жалеть. Вас все обижают».
Делиев мне говорил, что я не понимаю, что, когда мы будем старыми, мы будем смотреть, какими мы были молодыми. Так я ему и отвечаю, что вы молодыми будете, конечно. Но я-то таким и останусь. И потом это сыграло против них, когда мы, часто выезжая за границу, проходили паспортный контроль. И пограничники, нормальные ребята, которые тоже выросли на наших шоу, смотрят в паспорт, вроде бы узнают, но не помнят, где видел. «Не парься. Ты в детстве смотрел «Маски-шоу», - подсказываю. «Блин! Точно! Так вы же не изменились абсолютно! А вот другие ваши все так постарели!», - радуется пограничник.
- Три года назад, когда резидентом стал Владимир Зеленский, «Маски» шутили, что теперь ваш театр станет «Академическим». Президентом стал «наш парень». Вы можете объяснить, почему артисты в креслах политиков ведут себя как люди, а про обычных политиков такое сказать сложнее?
- Может быть, обычные политики больше зациклены на себе… А Володя пришел нести добро, как мне кажется. Он приходил менять. Над ним же очень долго смеялись. Клоун у власти. А вот сейчас видно, кто на самом деле оказался клоуном. Да, мы голосовали за него. У меня было впечатление первый год, что в этой стране ничего поменять невозможно. Настолько коррупция въелась во все, настолько олигархи захватили власть и что-либо поменять нереально. Очищение… С одной стороны, это очень плохо. Так не должно быть, но, видимо, очищение неизбежно проходит с кровью…
Володя встал над страной. Собрал вокруг себя людей, которые готовы идти за ним. Молодые парни. Очень жаль, что молодые парни проливают свою кровь сейчас, гибнут. Но они понимают, ради чего они это делают. Ради себя и будущего своего, своей страны. Есть политики, которые очень быстро здриснули. Они показали себя и свое отношение к стране. И раньше показывали, когда их дети не приезжали в страну. Сейчас происходит очищение людей, их сердец. Очищение нации. Древние китайцы говорили, что правители делятся на тех, над кем смеются, кого любят, кого боятся и на тех, о ком даже не вспоминают. А у нас это все сразу происходит. И это само по себе чудесно. Володя перешел на позицию того, кого любят. Думаю, что бояться его не стоит. И жду, когда мы будем считать, что мы не знаем, кто нами управляет, когда мы будем просто жить.
- Так театр «Академическим» не станет.
- Ну, это же шутка. В головах у людей уже устаканилось точная фраза: «Кто в армии служил, тот в цирке не смеется». Вернусь к коронавирусу. Первые четыре месяца все было закрыто. Куда я только не писал письма… Театр, он ведь как бассейн. Из одной трубы вода вытекает, а в другую вытекает. И когда театры позакрывали, я стал обращаться ко всем, а мне на трех листах написали письмо о том, какое отношение мы имеем к культуре вообще. А я в своем письме писал, что мы 35 лет играем единым составом, что мы вошли в книгу рекордов Гиннесса, выпустили столько-то шоу, освоили театр, пишем пьесы сами. Но мы живем в Одессе. А Одесса никогда не рассчитывала на поддержку сверху. Одесситы привыкли помогать друг другу. И я написал открытое письмо, выставил счет своей личной карточки в Facebook. У нас не было никакого фонда. За неделю насыпалось столько денег, что мы потихонечку до сих пор их проедаем.
- Вот вы и ответили на вопрос о секрете Зеленского. Изначально иной кредит доверия людей, нежели у классического бандита-бизнесмена…
- Этого мы уже проскочили, да.
- У вас только что появился новый почетный гражданин города – некий Борис Джонсон из Великобритании. Его юмор можно считать одесским, или все же слишком британский и черный он у него?
- Я очень люблю английский юмор! У меня вечные кумиры – «Летающий цирк Монти Пайтон». В Англии своеобразное воспитание юмором, да. Но я считаю, что выше, чем «Летающий цирк Монти Пайтона», нет почти ничего. Я даже сейчас пересматривал их записи 70-х годов прошлого века, шутки, репризы. Они остаются непревзойденными. Черный юмор там, или нет. Для Одессы большой подарок, что Джонсона сделали почетным гражданином.
Мы часто с Жориком Делиевым шутили на каких-нибудь официальных встречах, что мы достигли всего, мы не уходили с экранов ТВ, нам город подарил театр в долгосрочную аренду, мы играем 11 авторских пьес, мы в книге рекордов Гиннесса, у нас есть своя звезда на аллее славы в Одессе. У нас есть своя звезда в космосе. Можно упасть мордой в тарелку и оттуда говорить, что жизнь удалась. Но и нам хотелось бы стать почетными гражданами! Все прежние мэры нам говорили, что только в этом году дали почетного гражданина 80-летнему архитектору. «Так нам тоже до 80-ти ждать», - уточняем. «Да не волнуйтесь, вы. Дадим», - отвечают. Может, посмертно дадут. И то хорошо (улыбается).
- Джонсон-то без очереди влез!
- Ну ладно! Это не жалко! Тут только гордость берет, и все. Кстати, в детстве мне очень не нравилось имя Борис. Мне казалось, что оно неправильное… Может быть, из-за того, что, когда я ребенком лез в море, а дети ведь, пока губы не посинеют, не вылезают обратно, начальник причала громко кричал в мегафон: «Богя выгди с могя! Ручки-ножки отсохнут!». И вот теперь Борис Джонсон появился. И такое у меня красивое имя, оказывается! Горжусь.
- Раньше был Джонсон и Джонсон. Теперь Джонсон и Барский!
- Смогли бы мы с ним что-то сделать на сцене вместе? Не знаю. Мне кажется, что мы в разных галактиках. Но дотронуться до него хотелось бы. Когда приезжал Юджин Чаплин к нам, я сам себя ловил на мысли, что хочется тихонько подойти и аккуратно прикоснуться. Часть легенды же! У меня в спектакле «Еврей и Эвредика», который мы сейчас восстанавливаем, есть такая моя фраза: «От кого так пахнет конем? А! Фух. Слава Богу, от меня». А потом я спускаюсь в зал после спектакля. Всегда фотографируемся со всеми зрителями. И часто люди хотят к тебе прикоснуться. Убедиться, что ты живой и нормальный. Но некоторые дамы прямо говорят: «Ни фига от тебя не пахнет конем! Все нормально» (смеется).
- У поэта Бориса Барского стихи сейчас рождаются?
- По поводу войны нет. Ну и я не живу по принципу «ни дня без строчки». Очень давно у меня выработалась такая практика. Было время, когда я решал для себя, что я действительно поэт, а значит, каждое утро надо брать ручку. Получалась железобетонная-циничная фигня. Как только это шло с неба, когда я ничего не делал, не напрягался, а просто записывал, тогда получались хорошие стихи. И я тогда тоже начинал думать, что я поэт. Все коллеги говорили, что я поэт. А все поэты говорили, что я не поэт, а клоун. Или я приезжал на фестивали клоунские, когда Слава Полунин делал свои конгрессы дураков, кстати, мы с Жориком академики «Академии дураков» с почетным званием «старый дурак», и мне там все клоуны говорили, что я поэт. Я говорил, что поэты так не считают. «Точно поэт», - говорили мне коллеги академики.
Я полуклоун и поэт наполовину.
Но вот одно я осознал уже давно.
Я словно мухами засратая картина.
И не говно, но и не полотно.
- А я с детства люблю ваше двустишие: «И за что ты меня полюбила… Ярко выраженного дебила…»
- Его! Не меня!
- Вот так и работают с детскими травмами. Спасибо.
- Я все свои стихотворения проверял на своей жене. Если она говорила, что это чушь собачья, то я знал, что это хорошее стихотворение и его можно читать со сцены. И одно из первых стихотворений я ей посвятил.
Я так люблю свою жену, женулечку, женулишку
Что готов каждый день приносить ей цветы
Красивые прекрасивые с пестиками и тычинками желтенькими
И чтобы она их нюхала и пачкала свой нос в пыльце
А потом долго тёрла носяру свою
И носяра становилась красной и большой
А я бы её любил ещё больше!
Потому что с обычными носами жены есть у всех
А с красной большой носярой только у меня.
- А еще из любимого у вас: «Замочи ты меня, замочи. Я отмокну и цвет поменяю. И тогда на фоне других. Не узнаешь меня. Я линяю…»
- А это не мое. Это кто-то мне приписал. Я знаю много стихотворений, о которых мне так жалко, что их написал не я. Чудо в том, что они уже есть. Ну и какая разница. Я, или не я. Людям нравится – хорошо. Кстати, у меня дети примерно твоего возраста, и я на них все «Маски шоу» проверял в прошлом. Приносишь кассету. Показываешь. И я знал, что серия хорошая, если дети полностью от начала до конца не отвлекались. А если отвлекались, это провал, значит.
И стихотворения на них испытывал. В те годы еще надо было учить стихи к праздникам. Надо было учить, а написано какими-то железобетонными словами, выучить нереально. Дети в слезах. Первомай на носу. Час просидели - не учится. Я спрашиваю у них, обязательно ли им именно это учить. Может, любое про первое мая сгодится. Говорят, что любое. И я вспомнил чье-то хорошее: «Первого мая кошка больная. Кошка больная первого мая. Я повторяю снова и снова. Лучше бы не было этого праздника. Лучше бы кошка была здорова…». Выучили тут же. Я второй раз даже не повторял им. А потом они пошли в школу, получили там по банану, то есть по двойке, и со мной потом неделю не разговаривали.
А в классе третьем или четвертом ребенок написал сочинение «как я провел лето». Так здорово там было все. И рыбки в речке плавали. И птички щебетали. И кошка загорала на солнышке. Такое доброе и позитивное все. А мэром у нас тогда был Гурвиц. И вдруг в конце этого светлого и красивого текста ребенка моего: «Смерть Гурвицу». Почему? Чего? Где-то услышал, наверное. И учительница поставила ребенку моему двойку. Так жестоко… Ну, накажи ты его ремнем! В угол поставь! И это для меня была загадка. Ну, поговори ты с ребенком. Объясни, что вот эта фраза лишняя. Что, если вычеркнуть, то получится уже не двойка, а пятерка за сочинение. Но среди учителей, как и везде, дураки есть. Они везде есть. И среди врачей. И среди электриков. Где угодно. И я объяснил детям: не обращайте просто внимания на дураков.
- Большая наглость с моей стороны попросить прочитать что-нибудь из последнего? Можно и про дураков, а можно и без них.
- Ассоциативно вспомнил сразу. Не из последнего, правда. Но вот первое, что возникло в голове. А у нас тут жара сейчас, 32 градуса.
Какая зыбь,
Какая рябь,
Басмачит рыбь,
Бормочет жабь.
Какая жуткая жара,
Какая летняя пора.
От этой гадостной жары
И в мыслях полная мура,
От этой гадостной жары
В пруду форели эйфорэли
В подкорке головной коры,
И фонары окамарэли,
И комары офанарэли,
От этой гадостной жары.
От этой гадостной жары
Подушки пальчиков немели,
И женщины беременели
От этой мысленной муры.
От этой гадостной жарлы
Не в силах кот сказать мурлы,
И вялятся разговорлы,
И солнцелинзятся парлы
От этой гадостной жарлы,
А хочется: «Курлы! Курлы!...»
Скорей бы осень наступила!
Мне очень жалко кота. Кот мой 8,5 килограммов. И у него такая дубленка, что я вообще не понимаю, как он это переносит… А вторая хорошая мысль тут в том, что все аналитики и политики обещают, что перелом в войне наступит к осени. Хотя я им уже много ултиматумов посылал, чтобы сдавались, или уходили на свои территории, а потом чтобы исчезли из нашей памяти раз и навсегда. Мне нравится, как наш боксер Усик, побеждая в боях, обязательно гопак танцует.
И я так жду момента, когда он снова станцует гопак. И я выучил гопак, готов станцевать. И мне даже приснилось тут, что мы победили, а я танцую гопак. Жена меня будит: «Что ты ногами дрыгаешь?». Проснулся и думаю, что надо обязательно всей Одессой станцевать гопак. Чтобы в книгу рекордов Гиннесса попасть. Потом думаю, а почему только Одессой? Надо всей Украиной станцевать гопак! Всем миром, чтобы земля ахнула.
- Поймал себя на мысли, что нынешняя молодежь уже не врубается в «тум ба тудэри тум ба». Не было у них по выходным «Маски Шоу» в ящике уже…
- Сразу скажу, что мелькнула мысль, что мы не просто несколько лет потеряем из-за ковида и войны… Мы потеряем еще больше после всех тех ударов, которые наносят стране рашисты. А они больше всего бьют по культуре, образованию. Удары очень мощные. Они разрушают школы, ВУЗы, истребляют нацию. Следующему поколению будет тяжело, мне думалось.
Но сейчас есть интернет. Там есть ответы на все. Так вот, очень много молодых людей приходит на наши спектакли. Где-то находят инфу про нас… Приходит женщина моего возраста на спектакль «Рыжий город». Спектакль об Одессе. После она меня благодарит, когда я, как всегда, со всеми фотографировался. А Пьесу написал Георгий Голубенко. Написал о любви к городу. Потрясающий драматург. Интеллигентнейший. Так об Одессе никто не писал никогда. Так вот, женщина мне рассказывает, что ее сын 18-летний подарил ей билеты, сказав, что она должна это обязательно увидеть! Откуда он это узнал? Как он сам появился в театре у нас? Значит, есть нормальная молодежь (улыбается). Вообще вечная же история. Еще у Тургенева было про то, что следующее поколение тупее предыдущего. Но на самом деле то это не так. Так не бывает. Было бы так, мы бы уже по деревьям как обезьяны лазили.
- Кто говорит и мыслит на русском, сейчас регулярно отвечают себе на вопросы о степени вины русской культуры в войне. Многие говорят, что сама постановка вопроса безумна, потому что убивает не культура, а те, кто и не читали ни черта. Что вы думаете об этом?
- Очень древний обычай – разделяй и властвуй. Была такая хорошая картинка, где на балконе стоит царь и министр, а внизу люди с факелами и вилами, которые готовы свергнуть товарищей с балкона. И министр говорит царю: «Все просто. Скажи тем, кто с факелами, что те, кто с вилами хотят отнять их факелы». Разделять людей на языковые вещи… На сегодняшний день я даже в споры вступать не готов про это все. Я понимаю, что те, кто поднимает эти вопросы, это люди, которые несут зло. У нас половина страны на фронте воюет на русском языке. Половина воюет на украинском. Но у нас очень много беларусов же на фронте. Жыве Беларусь! И они воюют на белорусском. Грузины приехали. Они воют на грузинском. И это про поступки. Важны поступки, а не то, на каком языке ты их совершаешь. Язык поступка абсолютно не важен. Важен поступок.
- Про Запад. Снаружи часто кажется, что Запад не спешит помогать Украине. Что все боятся ядерного оружия Путина и не хотят лишаться привычных ништяков сырьевых. А из Одессы это как выглядит?
- Я смотрю и российские каналы тоже периодически. У меня тарелка на даче. Смотрю, чтобы понимать, как там зомбируют. И зомбирование там идет уже на наркомановском каком-то уровне. Даже если выключить звук, то по лицам этих людей видно, что они невменяемые. Не реально же так. Смотрю наши каналы. Много роюсь в YouTube. Потихоньку начинаем дуреть. Сам себе говорю каждое утро: «Боря, угомонись. Не хватайся сперва за телефон. Не листай ленту». Но автоматом делаешь. Надеешься, что сегодня наконец-то что-то изменится. Да, Запад такой… Но они так привыкли. У них ничего не делается быстро. Прежде - согласование на всех уровнях. Однажды гастролировали в Германии. Жили в городе Манхейм. Жили в гостинице. Подходишь к окну. Смотришь в окно с чашечкой кофе в руках. А там мотоциклист вылетел с дороги в сторону аллейки, снес декоративную цепь на турникетах. И ремонтировали они эту цепь 5 дней! Приехали люди, рисовали план, как он слетел с мотоцикла. Как снес. Потом решали, поврежден ли турникет, или цепь. Следующая бригада приехала расчищать. В общем 5 дней. И это нормально. Все заняты. Все дело делают…
- Но сейчас не про цепи, а про жизни. Чем дольше возятся, тем больше погибших и раненых…
- Я первое время задавался вопросом, может быть, у них шок? Может быть, они первое время были уверены, что за три дня Путин все сделает. Потом у них была какая-то прострация, когда они поняли, что происходит что-то другое, что можно начать помогать потихонечку. Потом я думал, что, может быть, Западу даже выгодно, чтобы Украина оказалась разгромленной и нищей? А Россия после этого оказалась обессиленной? Но мысль эту я отгонял. Гнал далеко. Это совсем бессмысленно. Хотелось бы, чтобы все было быстрее. Но от нас это, к сожалению, не зависит, если не помнить, что мысли материализуемы.
У нас будет Украина. Как говорят в Украине: Все буде Україна! И Украина еще Евросоюз возглавит, я в этом не сомневаюсь. Уверен, что будет очень богатая страна у нас. Помню, что, попав в Китай, я был в шоке от этих огромных городов. 32 миллиона жителей! Пятиуровневые разъезды! Ни одной старой машины! А они просто пустили к себе экономики всех стран. Делаешь мерседесы? Делай. Ты тойоты? Делай. Ты кондиционеры? Делай. Пустили всех. Обеспечили работой всех своих жителей. Получают прибыль. Смотришь ролики про их жизнь и мечтаешь, что у нас будет не хуже.
- Так не обидно, что на Западе такие тормоза оказались, при том, что вслух Украина для них – Европа?
- Может быть, даже и обидно. Но за помощь благодарность бесконечная. Помощь очень чувствуется. Отношение людей к нашим людям чувствуется. У меня дочке, когда это все началось, оставался месяц быть беременной. Вот объявляют комендантские часы. Не понимает, где лучше быть: в городе или на даче? А вдруг понадобится скорая? Сможет ли скорая доехать? Оставалось недели три. И жена моя не выдержала. Посадила дочку в машину, увезла в Румынию. Потом в Болгарию.
Дочка родила в Варне. Рассказывает про отношение людей. Обычных людей. Чем проще человек, тем душевнее. Простые горничные несли детские вещи, деньги. Хозяин гостиницы переселил их в полулюкс. Шикарный номер. И парк. И гуляли… Тьфу-тьфу-тьфу, я стал дедушкой! Настоящим. Так-то я стал дедушкой ещё в 80-х годах, когда начались «Маски шоу».
- Про ядерную бомбу в Одессе говорят?
- Те политики на Западе, кто боится Путина, реально думают, что, если он поглотит Украину, он дальше не полезет на них? Он захавает всех остальных дальше элементарно. Но он Украиной подавится. 100%. Бахнут или не бахнут? Я всегда считал, что кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Все идет по космическим законам. Есть Бог на Земле. Есть над нами в небе. Я считаю, что он все-таки разрулит эту ситуацию.
Я когда-то водил друзей по Одессе, показывал город. Никто лучше не покажет город, кроме того, кто любит свой город. Немножко привирал, конечно. Это у меня было с детства. Рассказывал, что видел передачу по «Дискавери», где ученые доказали, что под Одессой два титанических пласта, откуда идет очень светлая энергия. Но я не физик-ядерщик. Точно оценить не могу, какие там протоны и нейтроны с синхрофазотронами идут. Тем не менее, поднимается энергия эта, заряжает всех одесситов душевностью, теплотой, великодушием. А значит, под нами рай. Но и над нами рай. Это уже и без ученых известно. То есть Одесса в середине рая. И поэтому я не думаю, что одесситы беспокоятся о том, что этому маньяку взбредет в голову сбросить атомную бомбу на нас. Подохнет, падла, сам.
- Даже и про вывод отдельно спрашивать не надо. Спасибо за детство!
- Жорик любит со сцены говорить в таких случаях: «Спасибо нам за ваше счастливое детство!» (смеется). И хотел сказать отдельно про Эстонию. Про помощь Украине. Это ровно то, что я говорил про самых простых людей. Они самые душевные. Как и самые маленькие страны, которые готовы с себя последнее снять и отдать, «только сдержите их, ребята». Сдержим. И большая благодарность отдельная Эстонии за поддержку. Спасибо.