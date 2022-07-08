ЭКСПЕРТ ⟩ Психологическая стабильность – залог здоровья

Молодежь в зоне риска

Основываясь на международных данных, мы и раньше могли предположить, что примерно каждый четвертый человек подвержен высокому риску депрессии, а каждый пятый – тревожным расстройствам. Наше собственное исследование подтвердило, что в Эстонии ситуация не отличается. Из него мы узнали и о том, какие группы наиболее уязвимы перед депрессией: это женщины, а также люди, ведущие нездоровый образ жизни и употребляющие психоактивные вещества.

Кроме того, анализ, самостоятельно проведенный респондентами, показал, что у молодых людей в возрасте 15-24 лет риск как депрессии, так и тревожных расстройств в два раза выше, чем в среднем по стране. Молодым людям часто не хватает необходимых знаний и жизненного опыта, чтобы самостоятельно справиться с эмоциональными перегрузками, поэтому в кризисной ситуации они более уязвимы, чем взрослые.

Период роста для молодого человека сам по себе является стрессовым, а если он еще и сопровождается нестабильностью внешнего мира, неизвестностью и постоянно меняющимся информационным полем, возникает благодатная почва для развития стресса и беспокойства.