Продолжительность жизни в Эстонии с каждым годом увеличивается. При этом все больше наших соотечественников испытывают эмоциональные сложности, сокращающие годы здоровой и полноценной жизни. Недавнее исследование душевного здоровья населения показывает, что более четверти эстоноземельцев подвержены риску депрессии, а среди молодежи так и вовсе каждый второй. В этой связи цели программы развития здоровья населения, одобренной правительством в 2021 году, кажутся все менее достижимыми, пишет Анне Рандвяли, руководитель отдела политики в области душевного здоровья при Министерстве социальных дел.
ЭКСПЕРТ ⟩ Психологическая стабильность – залог здоровья
Исследование: что нужно людям?
Вышеупомянутая правительственная программа направлена на то, чтобы с помощью ряда принятых мер увеличить ожидаемую продолжительность жизни в Эстонии, а вместе с тем и число лет, прожитых людьми в добром здравии. Безусловно, в категорию здоровья попадает и психологическое состояние человека.
С каждым годом тема душевных расстройств привлекает все больше внимания. В предыдущие десятилетия на развитие этой сферы услуг здравоохранения выделялись весьма скромные ресурсы. Закономерно, что сейчас она находится не в лучшем состоянии и не может удовлетворить быстрорастущие потребности общества. Проблемы, проявившиеся во время кризисов последних лет, еще ярче высветили узкие места: во-первых, в Эстонии нет комплексной системы подхода к самой теме душевного здоровья, во-вторых, сильно не хватает как самих услуг, так и оказывающих их специалистов.
Прежде чем приступать к каким-то действиям, нужно знать, что и для кого мы собираемся менять, и как именно можно улучшить ситуацию. Вот почему такое значение имеет первое крупномасштабное исследование душевного здоровья населения, которое в 2020-2022 годах при финансовой поддержке Эстонского научного агентства провели Институт развития здоровья и Тартуский университет.
Из него мы получили необходимую информацию о действительном состоянии душевного здоровья населения, поэтому сможем разрабатывать необходимые услуги и меры поддержки, основываясь на фактах. Подобная информация должна поступать регулярно, она поможет оценить, как принятые нами меры влияют на ситуацию в обществе.
Молодежь в зоне риска
Основываясь на международных данных, мы и раньше могли предположить, что примерно каждый четвертый человек подвержен высокому риску депрессии, а каждый пятый – тревожным расстройствам. Наше собственное исследование подтвердило, что в Эстонии ситуация не отличается. Из него мы узнали и о том, какие группы наиболее уязвимы перед депрессией: это женщины, а также люди, ведущие нездоровый образ жизни и употребляющие психоактивные вещества.
Кроме того, анализ, самостоятельно проведенный респондентами, показал, что у молодых людей в возрасте 15-24 лет риск как депрессии, так и тревожных расстройств в два раза выше, чем в среднем по стране. Молодым людям часто не хватает необходимых знаний и жизненного опыта, чтобы самостоятельно справиться с эмоциональными перегрузками, поэтому в кризисной ситуации они более уязвимы, чем взрослые.
Период роста для молодого человека сам по себе является стрессовым, а если он еще и сопровождается нестабильностью внешнего мира, неизвестностью и постоянно меняющимся информационным полем, возникает благодатная почва для развития стресса и беспокойства.
С самого начала коронакризиса специалисты в области психического здоровья предупреждали, что пандемия может оказать крайне негативное влияние на состояние общества. Исследование подтвердило, что в так называемые годы коронавируса доля людей, подверженных риску депрессии и расстройств тревожного спектра, была значительно выше, чем в докризисный 2019 год. Выяснилось, что менее всего способны противостоять депрессивным состояниям социально-экономически уязвимые слои населения, то есть люди с низким уровнем образования и доходом, безработные, а также те, кто лишен поддержки близких.
Интересен тот факт, что опрошенные посчитали важным повышение доступности услуг в сфере душевного здоровья, тогда как сами к специалистам не обращались. Две трети респондентов, признавших то, что им требовалась помощь, предпочли справляться со своими проблемами самостоятельно. Это свидетельствует о том, что в обществе по-прежнему существует стигматизация психологических проблем, и люди не решаются их признать и обратиться к профессионалам, либо не верят в доступность их услуг.
В основе психологического благополучия – поддержка
Из проведенного исследования выяснилось, что справиться со стрессом и его негативными последствиями многим помогали навыки управления эмоциональным состоянием, а также здоровые привычки – сон в достаточном количестве и регулярная физическая активность.
Таким образом, очень важным элементом для достижения базового психологического комфорта является здоровый образ жизни и поддерживающая атмосфера, ответственность за создание которой лежит на нас всех. Значимую роль здесь играют родительские и педагогические навыки, готовность заботиться о своем душевном здоровье и состоянии близких, умение вовремя выявить проблему. А если она возникла, крайне важна доступность финансируемых государством услуг.
Все знают, что любую болезнь лучше предотвратить, чем лечить. Этот подход особенно важен в свете дефицита психиатров и психологов, на восполнение которого потребуется некоторое время. Поэтому, чтобы снизить остроту проблемы, сейчас в первую очередь следует направить внимание на создание той самой поддерживающей среды в разных сферах жизнедеятельности, на разработку новых социальных услуг, например, консультирования родителей, службу семейных примирителей, обучение школьных психологов и так далее.
Также необходимо улучшить информированность людей и изменить установки относительно психологических проблем и способов их решения, продвигать важность принципов здорового образа жизни и предлагать необходимые для этого условия.
Безусловно, государство обязано внести в улучшение ситуации свою лепту. Уже сейчас местные самоуправления могут подать заявку в Министерство социальных дел и получить финансирование на оплату труда психолога, который окажет помощь местным жителям. На данный момент почти половина эстонских самоуправлений воспользовалась этой возможностью, мы призываем и остальных последовать их примеру.
Государственные инвестиции в охрану душевного здоровья
Благодаря вложению в здоровье улучшается благополучие людей и увеличиваются их возможности внести вклад в жизнь общества. И, конечно, здоровое общество способствует экономическому росту и конкурентноспособности государства. Каждый человек может сделать многое для поддержания своего здоровья, но важно, чтобы этому способствовала и среда, в которой мы живем и действуем.
В 2021 году правительство утвердило «Зеленую книгу», то есть программу развития сферы охраны душевного здоровья, а в начале этого года при Министерстве социальных дел был создан специальный отдел, в задачи которого входит формирование комплексной политики, разработка системы профилактики и социальных услуг, которые помогли бы людям справиться с проблемами и своевременно получить качественную помощь.
В 2020 году вступила в силу государственная программа развития здоровья населения, разработанная до 2030 года. Ее главная цель – к установленному сроку продлить среднюю ожидаемую продолжительность жизни населения Эстонии, а также увеличить возраст здоровой жизни до 62 лет у мужчин и до 63 лет у женщин.
Хочу подчеркнуть то, что без учета ситуации в сфере душевного здоровья и инвестиций в его охрану, эти цели вряд ли достижимы. Исследование подтвердило, что ситуация, особенно среди молодежи, достаточно тревожная. Обострение существующих проблем может свести на нет все усилия, предпринимаемые для того, чтобы люди в Эстонии жили дольше и максимально долго оставались здоровыми.