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График ⟩ Нужно готовиться: обезьянья оспа может быть широко распространена в Эстонии

Обнаружен еще один зараженный
Лоора-Элизабет Ломп
Нужно готовиться: обезьянья оспа может быть широко распространена в Эстонии
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Эдвард Лаане.
Эдвард Лаане. Фото: Maanus Masing/Saarte Hääl

С началом этой недели в Эстонии было подтверждено два случая заражения обезьяньей оспой. По данным Департамента здоровья, в обоих случаях речь шла о мужчинах среднего возраста, которые недавно путешествовали в Европу и у которых наблюдается рискованное сексуальное поведение.

В Департаменте здоровья подтвердили Postimees, что два инфицированных мужчины не находятся в тесном контакте друг с другом и что департамент связался с обоими инфицированными.

Распространяется разными путями

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