График ⟩ Нужно готовиться: обезьянья оспа может быть широко распространена в Эстонии

С началом этой недели в Эстонии было подтверждено два случая заражения обезьяньей оспой. По данным Департамента здоровья, в обоих случаях речь шла о мужчинах среднего возраста, которые недавно путешествовали в Европу и у которых наблюдается рискованное сексуальное поведение.