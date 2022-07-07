С началом этой недели в Эстонии было подтверждено два случая заражения обезьяньей оспой. По данным Департамента здоровья, в обоих случаях речь шла о мужчинах среднего возраста, которые недавно путешествовали в Европу и у которых наблюдается рискованное сексуальное поведение.
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График ⟩ Нужно готовиться: обезьянья оспа может быть широко распространена в Эстонии
Обнаружен еще один зараженный
Нужно готовиться: обезьянья оспа может быть широко распространена в Эстонии
В Департаменте здоровья подтвердили Postimees, что два инфицированных мужчины не находятся в тесном контакте друг с другом и что департамент связался с обоими инфицированными.
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