Видео ⟩ «Лучшее место»: пенсионеры уже 40 лет живут в антисанитарных условиях в теплице для помидоров

В ветхом доме в деревни Ритеру проживают пожилые люди. Андрис с трудом передвигается. Его супруга лежит в постели. В помещении антисанитария, неприятный запах, на полу в другом помещении - экскременты.

Андрис отмечает, что "человек ко всему привыкает, а потом кажется, что это лучшее место".

"Был инсульт, не могу ходить, потерял зрение на один глаз. Раньше собирал ягоды, продавал их, ездила в Ригу, когда были силы. Ее здоровье... Ест она нормально, единственное что еле ходит, слух и зрение плохие", - рассказывает Андрис.

Пожилые люди говорят, что не проверялись у врача уже очень давно, не менее 20 лет.

Помещение ранее было построено как теплица для помидоров, Андрис своими руками построил его 42 года назад, и сам живет там уже 40 лет. Раньше с другой женщиной он жил в квартире в соседнем многоквартирном доме.

У пожилых людей - мизерные пенсии, из которых они платят местным жителям за дрова и продукты. Иногда окружающие помогают и без вознаграждения.