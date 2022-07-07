Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
"Новости в 7" за 7 июля: будущая коалиция раздает щедрые обещания, инфопалатка для беженцев в Нарве и репортаж с концерта DJ Tiёsto
Сегодня в выпуске:
- Новая правящая коалиция еще не сформировалась, но социальные обещания становятся все щедрее
- Цены на топливо пошли вниз - как долго сохранится такое положение? Ковид возвращается, пора снова вакцинироваться
- В Нарве возле границы открылась информационная палатка для украинских беженцев. Что там будет происходить?
- Легенда мировой танцевальной музыки ди-джей Тиесто дал концерт в Таллинне. Наш репортаж с Певческого поля
- Спортивное состязание с самой долгой историей в мире. Турниры по экзотической турецкой масляной борьбе проводятся уже почти семьсот лет
- Скандалы в британском правительстве и недовольство общественности заставили Бориса Джонсона все же покинуть пост премьер-министра.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 7 июля.