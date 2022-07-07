"Новости в 7" за 7 июля: будущая коалиция раздает щедрые обещания, инфопалатка для беженцев в Нарве и репортаж с концерта DJ Tiёsto

Сегодня в выпуске:

- Новая правящая коалиция еще не сформировалась, но социальные обещания становятся все щедрее

- Цены на топливо пошли вниз - как долго сохранится такое положение? Ковид возвращается, пора снова вакцинироваться

- В Нарве возле границы открылась информационная палатка для украинских беженцев. Что там будет происходить?

- Легенда мировой танцевальной музыки ди-джей Тиесто дал концерт в Таллинне. Наш репортаж с Певческого поля

- Спортивное состязание с самой долгой историей в мире. Турниры по экзотической турецкой масляной борьбе проводятся уже почти семьсот лет

- Скандалы в британском правительстве и недовольство общественности заставили Бориса Джонсона все же покинуть пост премьер-министра.