В Эстонии ожидается летняя волна сокращений: работу потеряют сотни людей

В летний период будут и другие сокращения. По данным Кассы по безработице, с начала июня 12 компаний сообщили о крупных сокращениях, в общей сложности сократят 306 человек. В то же время в Кассе по безработице отметили, что часть сокращенных работников уже договорились о новом месте работы.