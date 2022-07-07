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В Эстонии ожидается летняя волна сокращений: работу потеряют сотни людей

Рынок покидает и международная компания
Лийна Лакс
В Эстонии ожидается летняя волна сокращений: работу потеряют сотни людей
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Касса по безработице.
Касса по безработице. Фото: Dmitri Kotjuh (Järva Teataja)

В Эстонии в летние месяцы ожидается целая череда сокращений, во многих случаях причиной является банкротство или уход компании из нашей страны.

Согласно отчету Кассы по безработице, международная компания закрывает свои двери в Эстонии и сокращает десятки работников.

В летний период будут и другие сокращения. По данным Кассы по безработице, с начала июня 12 компаний сообщили о крупных сокращениях, в общей сложности сократят 306 человек. В то же время в Кассе по безработице отметили, что часть сокращенных работников уже договорились о новом месте работы.

Самой крупной компанией, которая будет проводить летом сокращения, стала

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