Витсур: рост цен на топливо остановится, но это произойдет по причине, которая никого не обрадует

«Проблема в том, что, хотя потенциальных способов много, ни один из них не идеален и не может быть применен немедленно», - сказал Витсур BNS. По его словам, одни способы потребуют времени, инвестиций и международного сотрудничества — это, например, все связанное с зеленым переворотом и международными договорами, а для других потребуется реорганизация отечественного рынка энергетики.

«Останутся способы, связанные с налогами и пособиями. Приходится признать, что многие наши конкуренты приняли решения быстрее нас и тем самым добились по сравнению с нами определенных успехов по сдерживанию роста индекса потребительских цен», - добавил аналитик.

«Разумеется, можно до бесконечности спорить о целесообразности применения этих срочных мер, но реальность такова, что принятые в соседних странах решения отражаются на условиях конкуренции и действиях наших предпринимателей, как это всегда и было. Стоит запомнить, что игнорирование этого факта никогда не приносило нам пользы», - подчеркнул он.

По словам Витсура, ожидания противоречивые. «Можно надеяться, что подорожание топлива приостановится, но, к сожалению, это произойдет по причине, которая никого не обрадует. Хотя потенциал спроса и предложения и в дальнейшем будет ограничен, росту цен, скорее всего, будет препятствовать риск рецессии», - сказал он.

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в Эстонии в июне текущего года повысился по сравнению с маем на 2,7% и по сравнению с июнем прошлого года – на 21,9%. Товары были дороже по сравнению с июнем прошлого года на 17,9% и услуги – на 29,7%.