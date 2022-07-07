Чт, 7.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Витсур: рост цен на топливо остановится, но это произойдет по причине, которая никого не обрадует

BNS
Витсур: рост цен на топливо остановится, но это произойдет по причине, которая никого не обрадует
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Эксперт по экономике Хейдо Витсур.
Эксперт по экономике Хейдо Витсур. Фото: Remo Tõnismäe

По словам экономического аналитика LHV и бывшего советника по экономике президента Хейдо Витсура, 21,9-процентный рост индекса потребительских цен в июне не был неожиданным и, поскольку он во многом вызван подорожанием энергоносителей, следует искать способы сдержать инфляцию среди способов повлиять на цены на энергоносители.

«Проблема в том, что, хотя потенциальных способов много, ни один из них не идеален и не может быть применен немедленно», - сказал Витсур BNS. По его словам, одни способы потребуют времени, инвестиций и международного сотрудничества — это, например, все связанное с зеленым переворотом и международными договорами, а для других потребуется реорганизация отечественного рынка энергетики.

«Останутся способы, связанные с налогами и пособиями. Приходится признать, что многие наши конкуренты приняли решения быстрее нас и тем самым добились по сравнению с нами определенных успехов по сдерживанию роста индекса потребительских цен», - добавил аналитик.

«Разумеется, можно до бесконечности спорить о целесообразности применения этих срочных мер, но реальность такова, что принятые в соседних странах решения отражаются на условиях конкуренции и действиях наших предпринимателей, как это всегда и было. Стоит запомнить, что игнорирование этого факта никогда не приносило нам пользы», - подчеркнул он.

По словам Витсура, ожидания противоречивые. «Можно надеяться, что подорожание топлива приостановится, но, к сожалению, это произойдет по причине, которая никого не обрадует. Хотя потенциал спроса и предложения и в дальнейшем будет ограничен, росту цен, скорее всего, будет препятствовать риск рецессии», - сказал он.

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в Эстонии в июне текущего года повысился по сравнению с маем на 2,7% и по сравнению с июнем прошлого года – на 21,9%. Товары были дороже по сравнению с июнем прошлого года на 17,9% и услуги – на 29,7%.

Хотя, по мнению Витсура, подобный рост цен не является неожиданностью, он разрушил надежды тех, кто весной рассчитывал, что летом цены на энергоносители стабилизируются.

Ключевые слова
Наверх