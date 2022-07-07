Высокопоставленный специалист по вопросам транспорта в Европейской комиссии Хенрик Хололей констатировал, что в отрасли перелетов быстрого улучшения ситуации с отложенными рейсами не предвидится.
Отпуск под угрозой: надежд на улучшение ситуации с перелетами в скором времени нет
По словам Хололея, сезон отпусков в Европе только начинается, а июль-август – два самых загруженных месяца в плане путешествий, передает rus.err.ee. "Пик еще впереди, сейчас у нас в среднем 30 600 рейсов в день, это цифра будет расти все лето, и ясно, что это повлияет на весь летный цикл", – сказал он, добавив, что нет смысла обещать, что завтра или через две недели все улучшится.
Хололей говорит, что проблемы вызваны тем, что авиакомпании отменяют рейсы, потому что они не могут их обслуживать, вызывая эффект домино, а аэропорты не могут пропускать резко возросшее число пассажиров достаточно быстро.
Он подчеркнул, что проблемы не только с европейской авиацией: "Я только что принимал своих коллег из Австралии, Канады, Соединенных Штатов, и у всех них проблемы".