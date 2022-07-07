Отпуск под угрозой: надежд на улучшение ситуации с перелетами в скором времени нет

По словам Хололея, сезон отпусков в Европе только начинается, а июль-август – два самых загруженных месяца в плане путешествий, передает rus.err.ee. "Пик еще впереди, сейчас у нас в среднем 30 600 рейсов в день, это цифра будет расти все лето, и ясно, что это повлияет на весь летный цикл", – сказал он, добавив, что нет смысла обещать, что завтра или через две недели все улучшится.