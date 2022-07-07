В центре Таллинна, на перекрестке улицы Ахтри и Нарвского шоссе, сегодня около 19 часов полицейская машина во время оперативной поездки попала в ДТП. В аварии люди не пострадали, сообщает Postimees.
Галерея ⟩ В Таллинне полицейский автомобиль попал в ДТП
На перекресток Нарвского шоссе и улицы Ахтри полицейская машина выехала на красный сигнал светофора, но, к сожалению, водитель не убедился до конца в безопасности маневра и столкнулся с Subaru, сообщил оперативный дежурный Ида-Харьюского отделения полиции Роберт Крузберг. В результате аварии оба автомобиля получили повреждения.
Полицейские направлялись на освидетельствование на состояние алкогольного опьянения у задержанного в Ласнамяэ нетрезвого водителя, у которого предварительно было установлено криминальное опьянение. В полицейской машине мужчина иногда вел себя агрессивно и мешал водителю.
«Полицейские совершали оперативную поездку, чтобы добраться до места назначения и взять под контроль пьяного мужчину», — пояснил оперативный дежурный.