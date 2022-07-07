Галерея ⟩ В Таллинне полицейский автомобиль попал в ДТП

На перекресток Нарвского шоссе и улицы Ахтри полицейская машина выехала на красный сигнал светофора, но, к сожалению, водитель не убедился до конца в безопасности маневра и столкнулся с Subaru, сообщил оперативный дежурный Ида-Харьюского отделения полиции Роберт Крузберг. В результате аварии оба автомобиля получили повреждения.

Полицейские направлялись на освидетельствование на состояние алкогольного опьянения у задержанного в Ласнамяэ нетрезвого водителя, у которого предварительно было установлено криминальное опьянение. В полицейской машине мужчина иногда вел себя агрессивно и мешал водителю.