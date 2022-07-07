«Украине нечего бояться»: эксперты об уходе Бориса Джонсона

"Спасибо за все, братан!", - так отреагировал на отставку Джонсона в своем "Телеграме" Родион Кудряшов, командир днепровского подразделения полка "Азов", добавив эмодзи с подмигивающим лицом и рукопожатием.

Неудивительно, что уход Джонсона вызвал опасения у Украины и части ее союзников на Западе. Некоторые даже назвали его отставку "подарком Кремлю". Американский эксперт Джозеф Чиринчоне из Совета по международным отношениям, американского аналитического центра, предполагает, что политический кризис в Британии ослабит усилия Запада в поддержке Украины и может стать угрозой для решимости союзников Киева.

Поддержка вопреки кризисам?

Беспокойство украинцев можно понять, говорит Алена Гливко, украинский политолог и сотрудница аналитического Общества Генри Джексона в Лондоне: "Нация в состоянии войны не знает всех нюансов политической обстановки в Британии, для нее главное - чтобы помощь была бесперебойной, стабильной и последовательной".

Но эксперт также подчеркивает, что поддержка Британии зависит не столько от Бориса Джонсона, сколько от общественного мнения, и оно на стороне украинцев. В качестве наглядного примера она привела тот факт, что флаги Украины можно наблюдать не только по всему Лондону, но и в почти каждом маленьком городе за его пределами.

"Поддержка сохранится, потому что она держится не на одной личности", - говорит Алена Гливко.