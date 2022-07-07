Скидка в 50 процентов: для беженцев в магазине Красного Креста снизили цены в два раза

«Многие люди покидают Украину в спешке и приезжают к нам практически без личных вещей. Сложно начинать жизнь с чистого листа в новой стране. Наша поддержка призвана облегчить эту задачу. В магазине представлен достаточно широкий ассортимент для того, чтобы каждый нуждающийся смог найти необходимые и подходящие ему вещи», - сказала директор магазина Punane Ristik Кристи Кристалл.