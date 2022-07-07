Для беженцев в магазине б/у вещей Красного Креста в таллиннском районе Мустамяэ на Кадака-теэ, 54a (рядом с универмагом Kadaka Selver) постоянно действует 50% скидка на всю одежду, обувь и сумки.
Скидка в 50 процентов: для беженцев в магазине Красного Креста снизили цены в два раза
«Многие люди покидают Украину в спешке и приезжают к нам практически без личных вещей. Сложно начинать жизнь с чистого листа в новой стране. Наша поддержка призвана облегчить эту задачу. В магазине представлен достаточно широкий ассортимент для того, чтобы каждый нуждающийся смог найти необходимые и подходящие ему вещи», - сказала директор магазина Punane Ristik Кристи Кристалл.
Магазин б/у вещей также призывает местную общину жертвовать одежду и бытовые товары. «Мы рады всем пожертвованиям. Чем активнее община поддерживает нас, тем больше и лучше мы можем помогать беженцам», - добавила Кристи Кристалл.
Punane Ristik является благотворительным магазином б/у вещей при Эстонском Красном Кресте, созданным для поддержки испытывающих трудности людей.