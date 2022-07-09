Сезон не закончен, а выставленные на продажу дачи разлетаются, как горячие пирожки

Средняя цена квадратного метра частных домов с 2003 года выросла с 301 евро до 1054 евро, или на 250 %.

Самые дешевые дома в настоящее время, скорее всего, можно найти в Йыгевамаа и Ида-Вирумаа, где средние цены за квадратный метр составляют соответственно 481 и 483 евро. Самыми дорогими регионами традиционно являются Харьюмаа и Тартумаа, где средняя цена квадратного метра частных домов составляет 1908 и 1147 евро.