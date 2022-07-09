В прошлом году в Эстонии было куплено 3809 частных домов, что является лучшим результатом за последние несколько десятилетий, пишет Kodu. Средняя цена квадратного метра частных домов также установила рекорд, составив в прошлом году 915 евро, говорится в анализе портала недвижимости City24.ee, сделанном на основе данных Земельного департамента.
Сезон не закончен, а выставленные на продажу дачи разлетаются, как горячие пирожки
Сезон не закончен, а выставленные на продажу дачи разлетаются, как горячие пирожки
Средняя цена квадратного метра частных домов с 2003 года выросла с 301 евро до 1054 евро, или на 250 %.
Самые дешевые дома в настоящее время, скорее всего, можно найти в Йыгевамаа и Ида-Вирумаа, где средние цены за квадратный метр составляют соответственно 481 и 483 евро. Самыми дорогими регионами традиционно являются Харьюмаа и Тартумаа, где средняя цена квадратного метра частных домов составляет 1908 и 1147 евро.
Рекорд по купле-продаже дач остается за 2006 годом, когда была продана 1151 дача по средней цене 1008 евро за квадратный метр. В прошлом году продажа дач достигла таких же масштабов – было продано 1144 дачи по средней цене 1101 евро за квадратный метр.
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