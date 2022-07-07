А если будем мерзнуть? Как популисты в ФРГ «Северный поток - 2» спасали

А вместо этого, кипятился депутат АдГ, Хабек "призывает проявить солидарность в холодных квартирах, принимать душ по расписанию и терпеть лишения как в послевоенные годы, а взамен мы получим закон о самоопределении и легализацию каннабиса, так что скоро сможем сидеть одурманенными в наших холодных квартирах и выбирать свой пол".

Газопроводов достаточно, газа мало

Требование правых популистов запустить "Северный поток - 2" отвергли как представители правящих, так и оппозиционных партий - консерваторы и посткоммунисты.

Социал-демократ Робин Мезарош призвал учитывать очевидные факты: "По "Северному потоку" Путин прокачивает почти вполовину меньше газа, чем прежде, по трубопроводу "Ямал" вообще никакого газа не поступает от РФ, газопровод "Transgas" (через Украину - прим.ред.) тоже работает не в полную силу. Это значит, мы имеем дело не с проблемой газопроводов, а с проблемой газа". Предложение АдГ, по его словам, равнозначно попытке бороться с бедностью, наращивая число банкоматов.

На сокращение поставок газа из России обратил внимание и консерватор Томас Гебхарт: "Путин наполовину закрутил газовый кран, как мы знаем, через несколько дней будет остановлен на плановую профилактику первый "Северный поток", и мы не знаем, будет ли потом снова открыт газовый кран". Но запуск "Северного потока - 2" в такой ситуации он считает ошибочным по трем причинам.