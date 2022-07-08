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Eesti Gaas: в Эстонии нет дефицита газа

rus.postimees.ee
Eesti Gaas: в Эстонии нет дефицита газа
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Газовая плита.
Газовая плита. Фото: Ants Liigus

Разговоры о том, что в Эстонии наблюдается дефицит запасов газа, не соответствуют действительности, заявил член правления компании Eesti Gaas Рауль Котов.

По его словам, запасы газа в Эстонии достаточны и поставки этого вида топлива продолжаются, а тот факт, что поставщики делают неоднократные заказы и ведут переговоры, это обычная практика, добавил Котов.

Комментируя заявления властей Нарвы о том, что в городе из-за нехватки газа может быть объявлено чрезвычайное положение, Рауль Котов сказал, что в данном случае предприятие Eesti Gaas в тендере не участвовало, посчитав, что компания Eesti Energia сумеет обеспечить запасы голубого топлива в рамках своего концерна, пишет Rus.ERR.

Когда будет организован новый тендер, Eesti Gaas примет в нем участие, чтобы предложить газ и потребителям в Нарве, заверил руководитель.

По словам Котова, клиенты Eesti Gaas могут не беспокоиться по поводу запасов газа на предстоящую зиму: на данный момент три крупные партии сжиженного природного газа для Эстонии поступили на терминал СПГ в Клайпеде.

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