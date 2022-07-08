Груз 200: что известно о потерях России в Украине к началу июля

Возможно, это связано с тем, что перед отправкой на фронт добровольцы проходят лишь от трех до семи дней подготовки.

Именно отряды добровольцев вместе с бойцами так называемой "ЧВК Вагнера" сейчас являются главными штурмовыми силами России на фронте, отмечают два источника Би-би-си, находящиеся на переднем крае боев с российской стороны.

Главная особенность подразделений добровольцев - возраст участников.

Более 40% погибших добровольцев - это люди старше 45 лет (половина из них - это люди старше 50 лет). Это существенно отличается от динамики потерь среди остальных категорий российских военных - там 47% установленных потерь приходится на людей в возрасте от 18 до 26 лет.

Новые имена с кладбищ

СМИ и региональные власти называют далеко не всех погибших, даже если "груз 200" уже был доставлен в регион, а тело погибшего захоронено. Чтобы понять, какое количество погибших не попадает в статистику, Би-би-си продолжает изучать, что происходит на кладбищах в различных городах России.

В некоторых городах под захоронение погибших в Украине выделены целые аллеи. К 7 июля Би-би-си ознакомилась с ситуацией на 33 кладбищах в различных населенных пунктах России от Калининграда до Хабаровска.

Только за последние две недели нам удалось установить могилы 20 погибших военнослужащих, чьи имена не назывались публично. Они похоронены на кладбищах Красноярска, Томска, Майкопа и других российских городов.

кладбище в красноярске Фото: BBC