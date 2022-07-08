Дзюдо сложно назвать женским видом спорта, но разве это кого-то останавливало? В мире сейчас этим видом спорта увлечено около 28 млн человек и число представительниц слабого пола среди них постоянно растет. В Эстонии девушки только начинают свой «мягкий путь» (дзюдо переводится дословно — «Мягкий путь»; в России также часто используется вариант перевода «Гибкий путь» - ред.), поэтому взрослых представительниц этого вида спорта нет. Но кадеты показывают прекрасные результаты. Так, наша дзюдоистка Дарья Михайлова привезла с кубка Европы, проходившего в Польше, бронзовую медаль.
Дарья Михайлова: «Все возможно, если себя дисциплинировать»
PM: Вам всего 18 лет и уже такие нагрузки: школа, спорт. Знаю, что у вас тренировки бывают несколько раз в день. Как вы совмещаете все?
- Иногда приходится трудно. Но школа уже позади, я сдала государственные экзамены, так что можно немного расслабиться. Но было непросто. Хотя училась я всегда нормально, дополнительных уроков не брала, хватало школьной программы. В выпускной год пришлось напрягаться сильнее, но если себя дисциплинировать, то все становится возможным.
PM: И как выглядит эта дисциплинированность, если не секрет? Опишите свой рутинный день.
- Я живу рядом со школой, просыпаюсь в 7 утра. Завтракаю, успеваю к началу уроков. Учебный день до 2-3 часов длится. По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам еще и утренние тренировки, То есть я иду на один-два урока в школу, потом иду на тренировку, после возвращаюсь на уроки снова. А следующая тренировка в пять часов.
PM: У вас при таком графике не было желания послать все куда подальше?
- Иногда да... Усталось дает о себе знать. Но о том, чтобы уйти из спорта навсегда - такого не было.
PM: Хорошо. Мы начали не с самого начала, но хочется вернуться к истокам. Каждый спортсмен попадает в спорт по-разному. Как дзюдо оказалось в вашей жизни?
- Все началось, когда мне было 8 лет. К нам в школу пришли спортсмены с показательным выступлением, я посмотрела, захотелось самой. Попробовала, понравилось. А потом и первые успехи появились. Плюс меня очень поддерживала мама, которая также занималась многими видами спорта. Она всегда говорила, чтобы я шла вперед.
PM: Помните свои самые первые соревнования?
- Да. Они проходили в спортхолле «Калев», по уровню скорее средние – не самые слабые, но и не так, чтобы очень серьезные. Помню, у меня такой шок был, очень страшно. Ну и я проиграла всем. Единственная схватка, которую я выиграла, была с девочкой, которая занималась со мной. Это были мои первые соревнования, все было очень непривычно, атмосфера давила. Но зато я получила опыт.
PM: Человеку, который не связан с дзюдо, непросто понять, что к чему.
- На самом деле, все просто. Цель – бросить соперника на лопатки, тогда будет засчитана победа. Также можно удержать соперника 20 секунд для чистой победы (иппон – ред.), при этом соперник, разумеется, не лежит и не ждет, он сопротивляется, причем отчаянно. А судьи при этом всем еще учитывают разные аспекты: амплитуду, скорость. Иногда соперник падает на бок или плечо. Это называется вазари. Если имеется оценка вазари, то для победы соперника необходимо удержать 10 секунд. На самом деле, в дзюдо правила довольно часто меняются, делается это для того, чтобы сделать его более понятным для зрителей, а также для того, чтобы борьбы была более чистой и яркой. Так что разбираться стало полегче.
PM: Мне очень нравится понятие «утешительного» круга. Так и представляю, как проигравшие борцы сидят кружочком, тихонько плачут, а их утешают. Что это на самом деле?
- Да, утешительный круг – это соревнования для тех, кто уже проиграл бои. Но это тоже соревнования: проигравшие борются тут за бронзовую медаль, так что все серьезно, никто не плачет.
PM: Каждый спортсмен считает свою спортивную дисциплину весьма жесткой. Дзюдо тоже не назвать увеселительной прогулкой. Много в этом виде спорта девушек?
- В Эстонии девушек пока еще немного. Но в мире дзюдоисток хватает. Мне интереснее всего выезжать за рубеж, соревноваться с другими девочками. Ты же никогда не знаешь, какая у них борьба, многое узнаешь, многое открывается. Традиционно очень сильные спортсмены в Японии, ну, это понятно – родина дзюдо. Сильная женская сборная представляется во Франции, Италии. В общем и целом отмечу сильных спортсменов в России, Грузии, Азербайджане.
PM: Как правило, спорт предполагает определенные ограничения. В том числе весовые – вы ведь тоже выступаете в разных весовых категориях. Эти весовые категории распределяются на основании фактического веса спортсмена на момент соревнований?
- Нет, мы тренируемся и выступаем в уже определенных весовых категориях, а перед соревнованиями обычно худеем. Некоторые, кстати, могут и по 10 кг сгонять, я обычно убираю три. Конечно, можно постоянно держать вес на стабильной отметке, но не всегда это получается.
PM: В начале разговора, описывая свой день, вы сказали, что обязательно завтракаете. А сейчас говорите о том, что вес иногда приходится сгонять. Многие девушки мучают себя диетами, все это приводит к пищевым расстройствам. Как вы выстраиваете свою диекту, чтобы худеть, но не вредить здоровью?
- Мой обычный рацион, когда я вес не сгоняю, выглядит так: завтрак – каша или яичница, мюсли могу. То есть достаточно плотный завтрак. Жесткие рамки я себе не ставлю. В школе обед обязательно. Ужин. Но когда вес выше, приходится себя ограничивать. Сладкое, мучное – это сразу исключается. Я бы себя назвала сладкоежкой, поэтому отказываться от вкусненького бывает тяжело.
PM: Тогда возвращаемся к борьбе. Вы можете сходу оценить возможности соперницы? В какой момент приходит решение – побеждать или сдаваться?
- Обычно плохие мысли в голову не приходят. Но соперника никогда нельзя недооценивать. У меня поначалу было такое, видела соперницу, думала – а, ерунда, даже настраиваться не надо. Но со временем поняла, что так делать нельзя.
PM: Школа позади. Вы уже думали, куда дальше пойдете?
- Сейчас я хочу взять год без учебы и полностью сконцентрироваться на тернировках. Потому что если получать высшее образование, то полноценное, поэтому не хочется, чтобы что-то отвлекало. А в этом году я хочу посмотреть, как пойдет в дзюдо – постараюсь максимально выложиться и если будут какие-то достижения, то, возможно, буду продолжать развиваться в этом направлении. Если пойдет на спад, посвящу себя учебе. Но я не спешу – спортивная карьера в моей дисциплине может еще спокойно до 10 лет продолжаться, а я планирую посвятить себя этому спорту до конца.
Дарья Михайлова:
Возраст: 18
Награды, соревнования:
Bielsko Biala Cadet European Cup 2020 - 1
Poznan Junior European Cup 2022 - 3
National Championships Cadets - 1 место (6 раз)
National Championships Juniors - 1 место (3 раза)
National Championships Seniors - 1 место (2 раза)
Весовая категория: -52 кг.
Хобби: раньше ходила в художественную школу, где занималась рисованием, к сожалению со временем стало тяжело совмещать это с тренировками, поэтому в свободное время я иногда могу в свободном формате порисовать.
Мечта: стать легендой в мировом дзюдо.
Домашние животные: кошка.