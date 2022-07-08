Дарья Михайлова: «Все возможно, если себя дисциплинировать»

PM: Вам всего 18 лет и уже такие нагрузки: школа, спорт. Знаю, что у вас тренировки бывают несколько раз в день. Как вы совмещаете все?

- Иногда приходится трудно. Но школа уже позади, я сдала государственные экзамены, так что можно немного расслабиться. Но было непросто. Хотя училась я всегда нормально, дополнительных уроков не брала, хватало школьной программы. В выпускной год пришлось напрягаться сильнее, но если себя дисциплинировать, то все становится возможным.

PM: И как выглядит эта дисциплинированность, если не секрет? Опишите свой рутинный день.

- Я живу рядом со школой, просыпаюсь в 7 утра. Завтракаю, успеваю к началу уроков. Учебный день до 2-3 часов длится. По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам еще и утренние тренировки, То есть я иду на один-два урока в школу, потом иду на тренировку, после возвращаюсь на уроки снова. А следующая тренировка в пять часов.

PM: У вас при таком графике не было желания послать все куда подальше?

- Иногда да... Усталось дает о себе знать. Но о том, чтобы уйти из спорта навсегда - такого не было.

PM: Хорошо. Мы начали не с самого начала, но хочется вернуться к истокам. Каждый спортсмен попадает в спорт по-разному. Как дзюдо оказалось в вашей жизни?