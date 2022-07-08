Статистика: зарубежные туристы хлынули в Эстонию

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии останавливалось порядка 117 000 зарубежных и 132 000 местных туристов.

«Количество иностранных туристов стремительно возросло, но в мае все еще было почти вдвое ниже докризисного уровня 2019 года. Численность местных туристов в предприятиях по размещению была на 19% больше, чем в том же месяце 2019 года, чем установила очередной рекорд. В этом месяце ни в один предыдущий год так много местных туристов в предприятиях по размещению не останавливалось», – уточнила Лаурмаа.

Из местных туристов 66% отметили целью своей поездки отдых, 26% – работу. Больше всего местных туристов, т. е. 31%, останавливалось в Харьюском уезде, 14% выбрали Пярнуский и 11% – Тартуский уезд. В Ида-Вирумаа останавливалось 10% местных туристов, в Ляэне-Вирумаа и Сааремаа – по 6%. Местные туристы провели в предприятиях по размещению в целом 216 000 ночей.

В годовом сравнении в мае возросло как количество туристов из стран Европы, так и из государств за пределами Европы. Одной из причин больших изменений по-прежнему послужила очень низкая сравнительная база. Основная часть туристов прибывала в Эстонию из Финляндии (около 43 000) и из Латвии (около 15 000 людей). Из Германии прибыло 7000 туристов, из Литвы – 5000. 72% зарубежных туристов останавливались в предприятиях по размещению Харьюского уезда, далее следуют Пярнуский (10%) и Тартуский (7%) уезды. В Эстонии зарубежные туристы провели в целом 230 000 ночей.