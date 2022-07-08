По данным Департамента статистики, в мае в предприятиях по размещению остановилось около 249 000 туристов, что на 176% больше, чем в том же периоде годом ранее. Возросла численность как местных, так и зарубежных туристов.
Статистика: зарубежные туристы хлынули в Эстонию
По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии останавливалось порядка 117 000 зарубежных и 132 000 местных туристов.
«Количество иностранных туристов стремительно возросло, но в мае все еще было почти вдвое ниже докризисного уровня 2019 года. Численность местных туристов в предприятиях по размещению была на 19% больше, чем в том же месяце 2019 года, чем установила очередной рекорд. В этом месяце ни в один предыдущий год так много местных туристов в предприятиях по размещению не останавливалось», – уточнила Лаурмаа.
Из местных туристов 66% отметили целью своей поездки отдых, 26% – работу. Больше всего местных туристов, т. е. 31%, останавливалось в Харьюском уезде, 14% выбрали Пярнуский и 11% – Тартуский уезд. В Ида-Вирумаа останавливалось 10% местных туристов, в Ляэне-Вирумаа и Сааремаа – по 6%. Местные туристы провели в предприятиях по размещению в целом 216 000 ночей.
В годовом сравнении в мае возросло как количество туристов из стран Европы, так и из государств за пределами Европы. Одной из причин больших изменений по-прежнему послужила очень низкая сравнительная база. Основная часть туристов прибывала в Эстонию из Финляндии (около 43 000) и из Латвии (около 15 000 людей). Из Германии прибыло 7000 туристов, из Литвы – 5000. 72% зарубежных туристов останавливались в предприятиях по размещению Харьюского уезда, далее следуют Пярнуский (10%) и Тартуский (7%) уезды. В Эстонии зарубежные туристы провели в целом 230 000 ночей.
В мае свои услуги туристам предлагали 1043 предприятия по размещению, что на 121 предприятие больше, чем месяцем ранее. В распоряжении гостей была 21 000 номеров и 50 000 койко-мест, заполнены были 41% номеров. Стоимость размещения составила в среднем 43 евро в сутки на человека, что на 3 евро дороже, чем в апреле. В Харьюском и Тартуском уезде стоимость проживания в предприятиях по размещению составляла в среднем 47 евро, в Ида-Вируском уезде – 40 евро и в Пярнуском уезде – 36 евро в сутки на человека.