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Билеты на матч Эстонии и Франции уже в продаже

rus.postimees.ee
Билеты на матч Эстонии и Франции уже в продаже
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Капитан сборной Инна Злиднис.
Капитан сборной Инна Злиднис. Фото: Eesti Jalgpalli Liit

Эстонскую женскую сборную по футболу осенью ожидает последняя отборочная игра на чемпионат мира этого сезона. 2 сентября на стадионе A. Le Coq Arena состоится матч с командой Франции.

Билеты на матч можно приобрести в Piletilevi.

В рамках встречи Эстонии и Франции на стадион A. Le Coq Arena выйдут футболистки высшего уровня, играющие в лучших клубах Франции, Англии и Италии. Франция, которая в женской турнирной таблице FIFA занимает третье место, является уверенным лидером отборочной серии – у команды в I подгруппе 24 балла. Она не проигрывала до сих пор ни одного матча и 40 раз забивала голы в ворота противников.

Сборная Эстонии собирается на игру с положительными эмоциями, поскольку в конце июня они вышли в Пярну из проигрышного положения более чем успешно и выиграли у Казахстана со счетом 4:2. Кроме того, это была историческая победа – ранее в Эстонии в отборочных матчах ни разу не забивали четыре гола в ходе одной встречи.

Франция и Эстония в этой отборочной серии уже встречались, но тогда эстонки проиграли со счетом 0:11. Ранее между ними также проходили матчи: в 2009 и 2010 гг., тогда француженки также одержали убедительные победы.

Встреча женских сборных Эстонии и Франции состоится 2 сентября в 18.00 на стадионе A. Le Coq Arena. Цена билета 7 евро, льготный билет стоит 3 евро. Льгота распрстраняется на родившихся в 2016 году и ранее, а также в 1957 году и ранее.

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