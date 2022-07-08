Билеты на матч Эстонии и Франции уже в продаже

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В рамках встречи Эстонии и Франции на стадион A. Le Coq Arena выйдут футболистки высшего уровня, играющие в лучших клубах Франции, Англии и Италии. Франция, которая в женской турнирной таблице FIFA занимает третье место, является уверенным лидером отборочной серии – у команды в I подгруппе 24 балла. Она не проигрывала до сих пор ни одного матча и 40 раз забивала голы в ворота противников.

Сборная Эстонии собирается на игру с положительными эмоциями, поскольку в конце июня они вышли в Пярну из проигрышного положения более чем успешно и выиграли у Казахстана со счетом 4:2. Кроме того, это была историческая победа – ранее в Эстонии в отборочных матчах ни разу не забивали четыре гола в ходе одной встречи.

Франция и Эстония в этой отборочной серии уже встречались, но тогда эстонки проиграли со счетом 0:11. Ранее между ними также проходили матчи: в 2009 и 2010 гг., тогда француженки также одержали убедительные победы.