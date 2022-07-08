Лавров: Россия готова к переговорам с Украиной и Турцией по вопросу зерна

"Мы готовы к переговорам с нашими украинскими и турецкими коллегами. У нас есть все решения: если речь об украинском зерне, Украина должна разблокировать свои порты, разминировать их или обеспечить безопасный проход через минные поля, а уже вне территориального моря Украины Россия и Турция готовы обеспечивать безопасность соответствующих судов, доводить их до проливов и далее в Средиземное море они пойдут собственным ходом", - сказал Лавров журналистам в пятницу.