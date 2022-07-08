Пришло время летних отпусков, и многие отдыхающие уже переехали на дачу, в загородный дом или летнюю квартиру. Согласно проведенному If Insurance опросу, наибольшей популярностью дачи пользуются у проживающих в квартирах.
Исследование: оказалось, что больше всего дачников – в Эстонии
Опрос показал, что больше всего владельцев дач насчитывается среди проживающих в квартирах – целых 48%, тогда как среди владельцев рядных или парных домов таковых оказалось 41% и 33% соответственно.
По словам Вейко Сеппа, менеджера If Kindlustus по страхованию имущества, те, кто круглый год проживают в квартире, чаще других желают арендовать дачу.
«Исследование показало, что в плане владения дачей самое главное — иметь место жительства на каждый день, тогда как доходы, уровень образования и национальность значения не имеют. Также среди владельцев дач больше всего жителей крупных городов», — сказал Сепп.
Независимо от того, проживают люди в квартире или в загородном доме, две трети всех связанных с жильем страховых случаев касаются повреждения домашнего имущества.
«Большинство несчастных случаев происходит там, где на данный момент проживают люди. Зачастую их причиной становятся падения и поломки, мобильного телефона или чего-то еще, покрывающегося страхованием жилья. Что касается остальных случаев ущерба, различия зависят от того, имеем ли мы дело с домом или с дачей», — объяснил Сепп.
По словам Вейко, для дач самая большая проблема заключается в ущербе, нанесенном ураганами и кражами. «Также случается довольно много протечек воды и, если в доме никого нет длительное время, ущерб может оказаться очень большим. Так что перед отъездом с дачи будет разумно снизить риски следующим образом: задвинуть на окнах шторы, закрыть на замок двери, отключить электричество и перекрыть воду. Конечно, все зависит от конкретного дома: например, если в доме установлен подогрев полов, будет неразумно отключать на зиму электричество, поскольку в этом случае трубы могут замерзнуть и лопнуть».
В страховании жилья, помимо страховых случаев, связанных с домашним имуществом, наибольшую проблему представляют протечки воды, на которые в летний период приходится более 21% страховых случаев, тогда как на ураганы – более 5%, на вандализм и кражи — около 3%, на пожары — около 2%.
«Большое количество страховых случаев, касающихся ущерба, нанесенного домашнему имуществу, ясно показывает, почему будет разумно оформить на него страховое покрытие в дополнение к страхованию дома. Хотя пожары причиняют самые большие, достигающие сотен тысяч евро убытки, случаются они в десять раз реже, чем всевозможные аварии, связанные с водой. Обычно ущерб от протечек воды измеряется тысячами евро, но иногда может достигать и десятков тысяч», — добавил Сепп.
Сравнение с другими прибалтийскими странами показало, что имеют дачи 43% респондентов из Эстонии, 34% – из Литвы и 29% – из Латвии. Жители Эстонии больше, чем их соседи, хотят проводить время на даче, а также навещать своих владеющих дачами друзей или родственников. Эстонцы также любят останавливаться в гостиницах. С другой стороны, в Литве гораздо популярнее, чем в соседних странах, оказалась аренда дач.
В опросе, проведенном If Insurance в Эстонии, Латвии и Литве приняли участие чуть более 1000 человек из каждой страны.