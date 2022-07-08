Исследование: оказалось, что больше всего дачников – в Эстонии

Опрос показал, что больше всего владельцев дач насчитывается среди проживающих в квартирах – целых 48%, тогда как среди владельцев рядных или парных домов таковых оказалось 41% и 33% соответственно.

По словам Вейко Сеппа, менеджера If Kindlustus по страхованию имущества, те, кто круглый год проживают в квартире, чаще других желают арендовать дачу.

«Исследование показало, что в плане владения дачей самое главное — иметь место жительства на каждый день, тогда как доходы, уровень образования и национальность значения не имеют. Также среди владельцев дач больше всего жителей крупных городов», — сказал Сепп.

Независимо от того, проживают люди в квартире или в загородном доме, две трети всех связанных с жильем страховых случаев касаются повреждения домашнего имущества.

«Большинство несчастных случаев происходит там, где на данный момент проживают люди. Зачастую их причиной становятся падения и поломки, мобильного телефона или чего-то еще, покрывающегося страхованием жилья. Что касается остальных случаев ущерба, различия зависят от того, имеем ли мы дело с домом или с дачей», — объяснил Сепп.