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Эссе ⟩ Как война в Украине разделила русского из Эстонии и лавочника из Белграда

Денис Поляков
, эссеист
Как война в Украине разделила русского из Эстонии и лавочника из Белграда
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Флаги Сербии.
Флаги Сербии. Фото: ZORANA JEVTIC
  • Пожилому сербу осталось непонятно, как русский может быть против Путина
  • Общие обиды объединяют всех фашиствующих: не заметили, недолюбили, недодали...
  • Надо выбирать сторону, но Сербия продолжает лавировать

На фоне бешеных сводок с фронта Украины я с ностальгической улыбкой читаю новости из родной Эстонии. О том, что на одном из островов во время праздника Тыну дал в морду Тойво. К сожалению, никто не разобрался, насколько больно было Тойво и как обидно было Тыну, почему остался безнаказанными Ану или ушел от возмездия Андрес. Все смеются над такими новостями. А вот и зря. Попробую объяснить на своем примере, пишет эссеист и поэт Денис Поляков.

Летним вечером я спускался по улице Балканской, что находится в Белграде, в столице Сербии. Я шел из центра города, возвращаясь из бара после двух или трех рюмок ракии к себе в гостиницу "Астория". Несмотря на позднее время, я увидел, что один из магазинов, торгующих напитками, все еще открыт. Решение купить прохладного пива возникло само собой. Хозяин лавки сидел снаружи и читал газету под фонарем.

Сразу скажу, что я не сильно разбираюсь в местной прессе, но где-то я слышал, что в Белграде именно бульварные газеты наиболее четко отражают постоянно меняющийся курс правительства Сербии и президента Вучича. Видно было, что хозяин лавки – человек бывалый, готовый продавать, что угодно и когда угодно. Он не экономил ни собственных сил, ни электричества, ни денег на бумажные газеты. В его голове это было связано, как и все в этом сложном, переплетенном мире Балкан, на границе Запада и Востока, в городе - который некогда был центром Движения Неприсоединившихся стран, а еще раньше – частью Византии.

Я не успел открыть рот, как хозяин радостно определил, что я русский. Его глаза заблестели, как будто он нашел золотую монету. Многие мои соплеменники ошибочно думают, что эта радость узнавания – про деньги. Вовсе нет. Хотя деньги никогда не помешают предприимчивому человеку. Это длинная история совместных ожиданий и побед, обид и поражений, подарков и обещаний, праздников и поминок. Этот «броманс» не омрачен военными конфликтами, так как между Сербией и Россией нет общей границы. Конечно же, все не так однозначно, но в целом обе страны устраивает некое символическое единство славян, среди общих православных святынь, кириллической письменности, обильного застолья с непременной ракией и водочкой, ну и, конечно же, среди общих врагов в лице Западной Римской империи, с одной стороны, и турецких янычар – с другой.

Но о каком, черт побери, панславянском единстве можно говорить сейчас, в 2022 году, когда одни славяне убивают других на полях Украины? Ах, давайте не будем! Уж мы-то знаем, кто стоит за всеми этими марионетками... И вообще, зачем говорить о политике и о войне, если на дворе такие погоды стоят? В конце концов лучше держаться нейтралитета и не вступать ни в какие военные блоки! Так завещал нам великий Иосип Броз Тито. А ему вторил выпускник французского инженерного колледжа по имени Пол Пот... Но это было еще во времена СССР. Впрочем, истории свойственно повторяться.

Нет-нет, – глуповато отвечаю я по-английски, переходя на сербскохорватский, потому что очень люблю этот язык. Я не русский. Точнее – я не из России. Я из Эстонии. Ну, то есть я русский, но не из Москвы или Питера, но из Таллина. Вы разумеете?

Хозяин лавки был явно сбит с толку. Но он продолжал улыбаться, полагая, видимо, что виноваты лишь трудности перевода. Он решил помочь мне понять свою мысль о вечной дружбе народов. И очень зря, надо сказать. Лучше бы он начал про водку, балалайку и медведей, а не продолжал про Кремль, Путина и Лаврова.

Далее я высказал свою позицию по вопросу на трех языках. Хозяин лавки был обескуражен. Он отказывался понимать, как русский может быть против Путина. Он никак не мог разозлиться на русского, который стал его клиентом. Но его помощник – молодой парень, понимавший мой примитивный английский – неумолимо переводил боссу мои тирады про ненависть русских по отношению к узурпатору власти в Кремле; про то, что Путин и его помощники – это убийцы и военные преступники; про то, что сербы должны отличать русских людей от их сумасшедших правителей, развязавших войну; и, наконец, про то, что все, кто поддерживают Путина, сами совершают преступление.

Молодой помощник понимал меня с полуслова и, кажется, что-то добавлял от себя. Старый владелец лавки, наконец, собрался с силами и погнал меня прочь. От былого гостеприимства мало что осталось. Он кричал мне вслед, что я не русский. Но до драки пока не дошло.

Как-то нехорошо получилось. Я приехал в свой любимый Белград и вот так нелепо, впервые поругался с местным тружеником. Ведь его можно понять. У меня были друзья из сербских националистов, которые никогда не забывали об американских бомбежках и предательстве стран Европы, допустивших такое. Да и фактическая потеря Косово, конечно, остается для Сербии травмой.

Но как они могут оправдывать войну, если сами ее пережили? Конечно же, это еще и воздействие вездесущей пропаганды Кремля и, может быть, особое обаяние фашизма, если есть к тому предпосылки. Общие обиды объединяют всех фашиствующих: не заметили, недолюбили, недодали... Но молодые сербы уже как-то по-другому смотрят на сложившееся положение вещей. Помощник в магазине вчера был на моей стороне, хоть и не осмелился этого выразить прямо. А старый вояка просто немного выжил из ума и находится в плену своих клише. К тому же – трудности перевода и южная эмоциональность.... Надо бы сходить завтра и наладить контакт все ж таки...

Так думал я, засыпая под шум кондиционера. Проснулся под звуки бомбежки во сне. Белград снова бомбили. На этот раз неизвестно кто. НАТО? Россия? Рептилоиды? Только что вокруг были друзья, и вот снова – враги!

На самом деле это молотил в дверь сосед из Алжира. Звал на утреннее заседание семинара. Кого только нет в Белграде в 2022 году! Многовекторная политика – это то, что унаследовала Сербия от режима Тито. Традиционные связи с Россией парадоксально уживаются с кандидатством в ЕС. Наряду с этим налажен крупный бизнес с Арабскими Эмиратами и производятся закупки вооружения в Китае. Туристический бизнес со странами Магриба и культурные связи с Северной Европой. И так далее... И все бы хорошо, если бы не война и объявленные санкции. Надо выбирать сторону, но Вучич продолжает лавировать. Кто-то из оппозиции уже напрямую говорит о коррупции в правительстве. Но бульварные журналисты видят за этим мудрость и особую стратегию, рассчитанную на ближайшие выборы. В общем черт ногу сломит в этой византийской политике.

День пролетел незаметно. Вечером я вспомнил о пивной лавке и своей «миротворческой миссии». На всякий случай взял с собой друга. На этот раз у лавки царило оживление. Образовался своеобразный дискуссионный клуб. Меня сразу же идентифицировали и пиво продавать отказались. Помимо хозяина, присутствовал полицейский, одетый в гражданское, и еще двое крепких мужчин. Молодого помощника не наблюдалось.

Не буду утомлять никого дальнейшим повторением некоторых моментов из фильмов Эмира Кустурицы. Оставлю финал открытым.

Пунктиром отмечу следующее... Сербы все же замечательный народ, особенно когда ты немного знаешь их историю. Тем вечером они отмечали Выдавдан, патриотический день памяти битвы на Косовом поле. Сербы отличаются от русских, несмотря на то, что хотели бы некоего романтического единства с Россией. Они судят по себе, выделяют только хорошее и героическое, совершенно не воспринимают критику. И даже если серб не хочет тебе что-то продавать, он все равно продаст тебе что-то. Но сначала надо поговорить. В итоге многое можно получить в подарок. К сербам лучше не приходить в шортах с американским или турецким флагом. Особенно в Выдавдан. Уровень бульварной прессы в Сербии невероятно высок, потому что жизнь происходит на улице. А я так и не попал в новостную ленту со своим мелкобуржуазными взглядами на жизнь. Вряд ли в Белграде кого-то удивишь хорошей доброй дракой, чтобы об этом писали в газетах. Однако то, что происходит на Украине и в России, уже давно вышло за рамки добра и зла. Но надо снова учиться договариваться.

*Молодой помощник хозяина лавки оказался его сыном, сам же лидер уличных мнений – сербом из Хорватии, то есть беженцем времен Югославии.

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