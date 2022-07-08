Эссе ⟩ Как война в Украине разделила русского из Эстонии и лавочника из Белграда

На самом деле это молотил в дверь сосед из Алжира. Звал на утреннее заседание семинара. Кого только нет в Белграде в 2022 году! Многовекторная политика – это то, что унаследовала Сербия от режима Тито. Традиционные связи с Россией парадоксально уживаются с кандидатством в ЕС. Наряду с этим налажен крупный бизнес с Арабскими Эмиратами и производятся закупки вооружения в Китае. Туристический бизнес со странами Магриба и культурные связи с Северной Европой. И так далее... И все бы хорошо, если бы не война и объявленные санкции. Надо выбирать сторону, но Вучич продолжает лавировать. Кто-то из оппозиции уже напрямую говорит о коррупции в правительстве. Но бульварные журналисты видят за этим мудрость и особую стратегию, рассчитанную на ближайшие выборы. В общем черт ногу сломит в этой византийской политике.

Пунктиром отмечу следующее... Сербы все же замечательный народ, особенно когда ты немного знаешь их историю. Тем вечером они отмечали Выдавдан, патриотический день памяти битвы на Косовом поле. Сербы отличаются от русских, несмотря на то, что хотели бы некоего романтического единства с Россией. Они судят по себе, выделяют только хорошее и героическое, совершенно не воспринимают критику. И даже если серб не хочет тебе что-то продавать, он все равно продаст тебе что-то. Но сначала надо поговорить. В итоге многое можно получить в подарок. К сербам лучше не приходить в шортах с американским или турецким флагом. Особенно в Выдавдан. Уровень бульварной прессы в Сербии невероятно высок, потому что жизнь происходит на улице. А я так и не попал в новостную ленту со своим мелкобуржуазными взглядами на жизнь. Вряд ли в Белграде кого-то удивишь хорошей доброй дракой, чтобы об этом писали в газетах. Однако то, что происходит на Украине и в России, уже давно вышло за рамки добра и зла. Но надо снова учиться договариваться.