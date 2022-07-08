Эссе ⟩ Как война в Украине разделила русского из Эстонии и лавочника из Белграда

Летним вечером я спускался по улице Балканской, что находится в Белграде, в столице Сербии. Я шел из центра города, возвращаясь из бара после двух или трех рюмок ракии к себе в гостиницу "Астория". Несмотря на позднее время, я увидел, что один из магазинов, торгующих напитками, все еще открыт. Решение купить прохладного пива возникло само собой. Хозяин лавки сидел снаружи и читал газету под фонарем.
Сразу скажу, что я не сильно разбираюсь в местной прессе, но где-то я слышал, что в Белграде именно бульварные газеты наиболее четко отражают постоянно меняющийся курс правительства Сербии и президента Вучича. Видно было, что хозяин лавки – человек бывалый, готовый продавать, что угодно и когда угодно. Он не экономил ни собственных сил, ни электричества, ни денег на бумажные газеты. В его голове это было связано, как и все в этом сложном, переплетенном мире Балкан, на границе Запада и Востока, в городе - который некогда был центром Движения Неприсоединившихся стран, а еще раньше – частью Византии.
Я не успел открыть рот, как хозяин радостно определил, что я русский. Его глаза заблестели, как будто он нашел золотую монету. Многие мои соплеменники ошибочно думают, что эта радость узнавания – про деньги. Вовсе нет. Хотя деньги никогда не помешают предприимчивому человеку. Это длинная история совместных ожиданий и побед, обид и поражений, подарков и обещаний, праздников и поминок. Этот «броманс» не омрачен военными конфликтами, так как между Сербией и Россией нет общей границы. Конечно же, все не так однозначно, но в целом обе страны устраивает некое символическое единство славян, среди общих православных святынь, кириллической письменности, обильного застолья с непременной ракией и водочкой, ну и, конечно же, среди общих врагов в лице Западной Римской империи, с одной стороны, и турецких янычар – с другой.