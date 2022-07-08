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Рафаэль Надаль снялся с Уимблдона из-за разрыва мышцы живота

rus.postimees.ee
Рафаэль Надаль снялся с Уимблдона из-за разрыва мышцы живота
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Рафпаэль Надаль.
Рафпаэль Надаль. Фото: JOE TOTH

22-кратный чемпион турниров Большого шлема Рафаэль Надаль отказался от продолжения участия в Уимблдоне перед полуфинальным матчем с Ником Киргиосом, сообщает smartpress.by со ссылкой на Reuters. 

Надаль заявил, что у него разрыв брюшной мышцы. Он признался, что целый день раздумывал над тем, что ему делать и решил, что не имеет смысла” продолжать.

«Если я продолжу, травма будет становиться все хуже и хуже», — отметил 36-летний спортсмен. Он сообщил, что на восстановление ему понадобится 3-4 недели.

Теннисист рассказал на пресс-конференции, что травма беспокоила его около недели, но обострилась во время четвертьфинального матча против Тейлора Фрица в среду. Во время поединка казалось, что он борется не с соперником, а с собственным телом. Неоднократно Надаль не мог разогнуться после очередного удара и держался за живот.

Как сообщается, у испанца разрыв одной из мышц живота 7 мм.

Напомним, в прошлом году Новак Джокович выиграл Australian Open с аналогичной травмой. С третьего круга надрыв косой мышцы живота увеличился с 17 до 25 мм.

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