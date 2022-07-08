СМИ: в ЕС могут отключить Facebook и Instagram

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Ирландский регулятор в четверг сообщил своим европейским коллегам, что будет блокировать передачу пользовательских данных компании Meta (владеет Facebook и Instagram) из Европы в США. У них есть месяц для оценки этого решения.

Этому предшествовало постановление Суда ЕС от 2020 года, которое аннулировало соглашение между Брюсселем и Вашингтоном об обмене данными из-за опасений, что в США их будут использовать для слежки за пользователями.

После этого Meta заявила, что в случае отсутствия нового соглашения об обмене данными она будет вынуждена закрыть большинство своих сервисов в Европе – включая Facebook и Instagram. Соответствующие переговоры ведутся, и в марте была достигнута предварительная договоренность, но никакого прогресса с тех пор не произошло.

В Meta, реагируя на решение ирландского регулятора, заверили, что речь идет о ситуации, разрешение которой находится в процессе. Поэтому о немедленном отключении соцсетей в странах ЕС пока речь не идет.

Предложение ирландского регулятора еще должно быть одобрено советом по защите личных данных ЕС, в состав которого входят ведомства по защите личных данных из всех стран-членов сообщества.