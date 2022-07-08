Чемпионат Европы по плаванию продолжается: сегодня болеем за Ральфа Роосе и Энели Ефимову

Уже выигравшая золото на чемпионате Европы эстонская пловчиха Энели Ефимова прошла в финал и в другой дисциплине. На проходящем в Румынии юниорском чемпионате Европы по плаванию Энели завоевала золотую медаль в 50-метровом заплыве. Также она прошла в финал 200-метровки.