Уже выигравшая золото на чемпионате Европы эстонская пловчиха Энели Ефимова прошла в финал и в другой дисциплине. На проходящем в Румынии юниорском чемпионате Европы по плаванию Энели завоевала золотую медаль в 50-метровом заплыве. Также она прошла в финал 200-метровки.
Чемпионат Европы по плаванию продолжается: сегодня болеем за Ральфа Роосе и Энели Ефимову
Чемпионат Европы по плаванию продолжается: сегодня болеем за Ральфа Роосе и Энели Ефимову
Во втором полуфинале Ефимова с результатом 2.28,44 показала третье время. В финал она прошла с четвертым результатом – самой быстрой в полуфиналах оказалась француженка Жюстин Делмас (2.27,00).
Среди мужчин на 200-метровой дистанции в финал попал эстонский пловец Ральф Роосе, он со своим результатом 2.16,25 оказался восьмым. Это новый рекорд Эстонии среди юниоров.
Оба эстонских спортсмена продолжат соревнования сегодня – старт Ефимовой в 17.47 по эстонскому времени, старт Роосе – в 17.15.
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