Кылварт: если бы центристы остались в правительстве, не было бы и проблем с Таллиннской больницей

- Нужно признать, что у нас действительно имелся запасной план, но он был предназначен для ситуации, если от государства не поступит дополнительного финансирования. Мы же отдавали себе отчет в том, что от Еврокомиссии поступят только 280 миллионов евро, а 140 миллионов нам нужно быть готовыми вложить самим, надеясь на то, что недостающее поступит от государства. Мы были готовы к такой ситуации, когда городу придется покрыть самому эту государственную часть. Таким образом, у нас имелся запасной план на случай, если государство не выделит средства из бюджета. То, что мы не получим европейского финансирования, для нас стало неожиданностью и к этому мы готовы не были.