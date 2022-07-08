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Кылварт: если бы центристы остались в правительстве, не было бы и проблем с Таллиннской больницей

Улла Лянтс
, журналист
Кылварт: если бы центристы остались в правительстве, не было бы и проблем с Таллиннской больницей
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Михаил Кылварт считает, что остановить проектирование Таллиннской больницы нельзя.
Михаил Кылварт считает, что остановить проектирование Таллиннской больницы нельзя. Фото: Kermo Benrot

Мэр Таллинна Михаил Кылварт (ЦП) сказал в интервью Postimees, что городская управа будет продолжать проект Таллиннской больницы в надежде на то, что какое-то будущее правительство посчитает ее строительство важным.

- У вас была неделя, чтобы осмыслить решение правительства, в чем заключается план «Б» Таллиннской городской управы?

- Нужно признать, что у нас действительно имелся запасной план, но он был предназначен для ситуации, если от государства не поступит дополнительного финансирования. Мы же отдавали себе отчет в том, что от Еврокомиссии поступят только 280 миллионов евро, а 140 миллионов нам нужно быть готовыми вложить самим, надеясь на то, что недостающее поступит от государства. Мы были готовы к такой ситуации, когда городу придется покрыть самому эту государственную часть. Таким образом, у нас имелся запасной план на случай, если государство не выделит средства из бюджета. То, что мы не получим европейского финансирования, для нас стало неожиданностью и к этому мы готовы не были.

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