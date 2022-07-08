Мэр Таллинна Михаил Кылварт (ЦП) сказал в интервью Postimees, что городская управа будет продолжать проект Таллиннской больницы в надежде на то, что какое-то будущее правительство посчитает ее строительство важным.
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Кылварт: если бы центристы остались в правительстве, не было бы и проблем с Таллиннской больницей
Кылварт: если бы центристы остались в правительстве, не было бы и проблем с Таллиннской больницей
- У вас была неделя, чтобы осмыслить решение правительства, в чем заключается план «Б» Таллиннской городской управы?
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