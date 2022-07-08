Один из самых крупных коггов в Европе доставлен в Морской музей

«От всего сердца благодарю каждого, с чьей поддержкой можно будет увидеть эту уникальную огромную археологическую находку. Выставленные в нашем музее остовы корабля Мааслинна и Кадриоргского когга уже многие годы привлекают гостей со всей Эстонии и даже издалека. Самый крупный из них и лучше всего сохранившийся – остов когга с улицы Лоотси – откроет новую страницу истории мореплавания, а также позволит взглянуть на быт людей, живших семь веков назад. Чтобы донести эту историю во всей красе, мы построим на территории Летной гавани судовой ангар, где законсервируем и выставим на всеобщее обозрение когг Лоотси. Мы приложим все усилия, чтобы можно было наблюдать за ходом предстоящих работ», — сказал директор Морского музея Эстонии Урмас Дрезен.