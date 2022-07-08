Союз: продажи топлива в сельской местности падают в два раза быстрее, чем в Харьюмаа

В Эстонском союзе топливных компаний отмечают, что снижение объемов продаж более заметно за пределами Таллинна и Харьюмаа, где снижение было в два раза меньше, чем в остальной части Эстонии.

Комментируя данные о продажах, исполнительный директор Эстонского союза топливных компаний Март Раамат сказал, что высокие цены больше всего влияют на потребительское поведение людей с низкими доходами. «Региональные данные о продажах не оставляют места для другой интерпретации. В то время как объем продаж автомобильного бензина в Харьюмаа в июне снизился на 6,5 процента, в Ида-Вирумаа, в уезде с самым низким средним доходом в Эстонии, в июне было куплено на 19 процентов меньше топлива, чем годом ранее. Помимо Харьюмаа, только в Рапламаа снижение продаж автомобильного бензина в июне составило однозначную цифру, потребление во всех остальных уездах снизилось более чем на 10 процентов», - заявил Раамат.