Сводные данные Налогово-таможенного департамента о продаже моторного топлива в июне свидетельствуют о сохранении тенденции снижения потребления топлива – розничные продажи автомобильного бензина снизилась на 10 процентов по сравнению с прошлым годом, а продажи дизельного топлива – на три процента.
Союз: продажи топлива в сельской местности падают в два раза быстрее, чем в Харьюмаа
В Эстонском союзе топливных компаний отмечают, что снижение объемов продаж более заметно за пределами Таллинна и Харьюмаа, где снижение было в два раза меньше, чем в остальной части Эстонии.
Комментируя данные о продажах, исполнительный директор Эстонского союза топливных компаний Март Раамат сказал, что высокие цены больше всего влияют на потребительское поведение людей с низкими доходами. «Региональные данные о продажах не оставляют места для другой интерпретации. В то время как объем продаж автомобильного бензина в Харьюмаа в июне снизился на 6,5 процента, в Ида-Вирумаа, в уезде с самым низким средним доходом в Эстонии, в июне было куплено на 19 процентов меньше топлива, чем годом ранее. Помимо Харьюмаа, только в Рапламаа снижение продаж автомобильного бензина в июне составило однозначную цифру, потребление во всех остальных уездах снизилось более чем на 10 процентов», - заявил Раамат.
По данным EU Oil Bulletin, средние цены на автомобильный бензин в Эстонии в июне составили 2,143 евро за литр, т.е. на 20 центов выше, чем в мае. «Сложно согласиться с премьер-министром, которая говорит, что люди не ощутят возможное снижение акциза до 20 центов. Хороший пример – Ида-Вирумаа, где падение показателей потребления в июне было на треть больше, чем в мае. Государство могло бы позволить людям заправлять автомобиль на 15 евро дешевле, но, к сожалению, Эстония, по сути, единственная страна в Европейском союзе с высокими налогами на топливо, которая не предложила своим потребителям снижение цен на топливо", - заявил исполнительный директор Союза.
Решение Латвии меняет картину
По оценке исполнительного директора, тревожной тенденцией является снижение объемов продаж дизельного топлива. «Если автомобильный бензин в основном потребляют частные лица, то дизельное топливо является "кровотоком экономики", и снижение объемов продаж может свидетельствовать об охлаждении экономики», — пояснил Раамат. Также, по его мнению, ожидается продолжение снижения продаж дизтоплива. С 1 июля Латвия сделала обязательство по биотопливу добровольным, и, по их собственному мнению, это должно снизить цены на АЗС до 10 центов. Когда это произойдет, старый добрый топливный туризм будет восстановлен, а акцизные деньги начнут утекать из государственного бюджета», - предрекает Раамат.
«Ведущие коалиционные переговоры партии задержались уже более чем на месяц и оставили народ Эстонии наедине с рекордной инфляцией. Что непонятно, так это то, что Германия и Швеция, а также Польша и Чехия - то есть по сути все остальные страны Евросоюза - находят способы пойти навстречу своим потребителям топлива, но наше правительство не в состоянии улучшить положение людей, живущих в сельской местности. Не нужно изобретать велосипед – нужно снизить акцизы на топливо, потому что это поддерживает средства к существованию эстонцев, поддерживает конкурентоспособность экономики и снижает инфляцию по примеру Германии», – обратился с призывом глава Эстонского союза топливных компаний.