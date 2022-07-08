Глава МИД России Сергей Лавров досрочно покинул встречу G20 на Бали

Министр иностранных дел России Сергей Лавров досрочно покидает конференцию глав МИД стран «большой двадцатки» (G20) на индонезийском острове Бали. «Лавров еще проводит двусторонние переговоры, затем он выступит перед прессой и уедет», — сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью агентству dpa утром в пятницу, 8 июля.

Это означает, что Лавров не примет участия в официальном обеде и заседаниях G20 во второй половине дня. В самом начале конференции главы МИД «двадцатки» отказались делать традиционную групповую фотографию, чтобы избежать совместной съемки с Лавровым из-за российского вторжения в Украину.

Попытки изолировать Лаврова на встрече G20

Сергей Лавров покинул зал заседания G20 сразу после своего выступления, не став дожидаться речи главы МИД ФРГ Анналены Бербок (Annalena Baerbock), выступавшей сразу после него. Бербок, которая сейчас председательствует в организации стран «большой семерки», еще в преддверии конференции заявляла, что будет добиваться изоляции Лаврова на встрече в Индонезии и найдет «очень ясные слова, чтобы заявить, что мы не согласимся с этим нарушением норм международного права (российским вторжением в Украину. - прим. ред.)».

По ее слова, в рамках форума ни она, никто другой из министров «группы семи» не собирались проводить традиционные двусторонние встречи с главой МИД РФ. «Тот, кто бомбит наш международный мирный порядок, не может ожидать, что мы будем говорить о двусторонних торговых отношениях», — заявила Бербок.

Сразу по прибытии Лаврова на конференцию к нему подбежали два немецких журналиста и спросили, когда он остановит войну в Украине, и почему он этого не делает. Обоих репортеров вывели охранники.