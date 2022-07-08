В торговом центре Ülemiste вновь открыт пункт вакцинации

«Весенне-зимний опыт показал, что посещаемость пункта вакцинации в торговом центре Ülemiste была высокой, и нашим посетителям понравилась доступность данной медицинской услуги, поэтому мы решили возобновить работу пункта с начала июля. Можно предположить, что новая волна распространения коронавируса в мире и новости от заболевших знакомых повысят интерес людей к бустерным дозам», – сказала руководитель по маркетингу и связям с общественностью торгового центра Ülemiste Тийа Нымм.