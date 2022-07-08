Пункт вакцинации, который работал в торговом центре Ülemiste с ноября прошлого года до конца марта этого года, снова открыл свои двери в начале июля. Пункт будет открыт до конца сентября, в этот раз медицинские услуги будет предоставлять Hoole OÜ.
В торговом центре Ülemiste вновь открыт пункт вакцинации
В торговом центре Ülemiste вновь открыт пункт вакцинации
«Весенне-зимний опыт показал, что посещаемость пункта вакцинации в торговом центре Ülemiste была высокой, и нашим посетителям понравилась доступность данной медицинской услуги, поэтому мы решили возобновить работу пункта с начала июля. Можно предположить, что новая волна распространения коронавируса в мире и новости от заболевших знакомых повысят интерес людей к бустерным дозам», – сказала руководитель по маркетингу и связям с общественностью торгового центра Ülemiste Тийа Нымм.
С момента открытия пункта вакцинации в ноябре его услугами воспользовались более 5200 человек.
Пункт вакцинации в торговом центре Ülemiste по-прежнему открыт на первом этаже возле главного входа по будням с 11:00 до 18:00 и по выходным с 11:00 до 17:00.
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