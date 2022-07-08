Соцдемы: на коалиционных переговорах договорились о бесплатных домах попечения для нуждающихся

Социал-демократическая партия, Партия реформ и "Отечество", ведущие переговоры о создании новой правящей коалиции, договорились, что с 2023 года место в доме попечения будет обеспечено каждому, кто в этом нуждается, независимо от его материальных возможностей.

«Государство не имеет права оставаться безмолвным наблюдателем в ситуации, когда плата за место в доме попечения для многих семей оказывается непосильной. Согласно нашему предложению, государство начиная со следующего года начнет оплачивать разницу между пенсией и стоимостью места в доме попечения тем, для кого эта услуга, по оценке врача, действительно необходима. Другими словами, место в доме попечения станет доступно за пенсию каждому нуждающемуся в этом», – сказала заместитель председателя Социал-демократической партии Хельмен Кютт.

«Это неправильно, что человек, который всю жизнь работал и честно платил налоги, не может за пенсию позволить себе оплатить место в доме попечения. Из-за этого оплата места в доме попечения зачастую ложится на плечи семьи. Все чаще получение места в доме попечения зависит от толщины кошелька родственников, что несправедливо по отношению к самому человеку и к его близким. Более того, это еще и противоречит Конституции», – отметила Хельмен Кютт, которая также является заместителем председателя социальной комиссии Рийгикогу.

Социал-демократы много лет и последовательно добивались того, чтобы каждый, кто в этом нуждается, мог себе позволить место в доме попечения. Это было одним из требований социал-демократов на ведущихся сейчас переговорах по формированию коалиции.

Расходы на услугу «место в доме попечения – за пенсию» составят ориентировочно 40 млн евро в год. В 2022 году средняя пенсия по старости составила 595 евро, при этом место в доме попечения стоит в среднем 1000 евро в месяц.