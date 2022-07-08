Это не шутки. Tallinn Open хотят сделать таким же знаменитым, как Уимблдон

Как и проведению гонок Rally Estonia, так и возможности проведения в Эстонии тенисного турнира Tallinn Open способюствовал ряд обстоятельств. В первом случае, если бы не пандемия коронавирусной инфекции, вряд ли бы гонки внесли в календарь чемпионата мира WRC. Проведению теннисного турнира в Таллинне также способствовала мировая обстановка.

Без Контавейт и Канепи вряд ли бы получилось

В прошлом году после исчезновения китаянки Пенг Шуай, WTA (женская теннисная ассоциация – ред.) сообщила, что на неопределенное время приостанавливает проведение теннисных турниров в Китае. Следующую корректировку в расписание турниров внесло военное вторжение России в Украину – теперь на территории нашего восточного соседа турниров не проводится.

Тем самым возникла ситуация, когда для заполнения календаря пришлось искать альтернативных организаторов; одним из кандидатов оказался Таллинн. Во многом этому способствовали и наши теннисистки – Анетт Контавейт (WTA 3) и Кая Канепи (WTA 38) - обе спортсменки входят в число лучших теннисисток мира.

Как отметил Фабрицио Сестини, это идеальное время для того, чтобы WTA пришла в Таллинн.

«У вас Анетт Контавейт и Кая Канепи, множество будущих талантливых игроков, - сказал он по видеомосту. – Помимо этого, также высокая культура тенниса. У турнира может быть большой успех. Если все пройдет хорошо, Tallinn Open может на много лет войти в календарь турниров WTA».