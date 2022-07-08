В конце сентября Таллинн впервые примет большое спортивное мероприятие – теннисный турнир WTA250. Мероприятие пройдет в расположенном в Тонди спортивном центре Forus и у организаторов турнира Tallinn Open огромные планы на будущее.
Это не шутки. Tallinn Open хотят сделать таким же знаменитым, как Уимблдон
Как и проведению гонок Rally Estonia, так и возможности проведения в Эстонии тенисного турнира Tallinn Open способюствовал ряд обстоятельств. В первом случае, если бы не пандемия коронавирусной инфекции, вряд ли бы гонки внесли в календарь чемпионата мира WRC. Проведению теннисного турнира в Таллинне также способствовала мировая обстановка.
Без Контавейт и Канепи вряд ли бы получилось
В прошлом году после исчезновения китаянки Пенг Шуай, WTA (женская теннисная ассоциация – ред.) сообщила, что на неопределенное время приостанавливает проведение теннисных турниров в Китае. Следующую корректировку в расписание турниров внесло военное вторжение России в Украину – теперь на территории нашего восточного соседа турниров не проводится.
Тем самым возникла ситуация, когда для заполнения календаря пришлось искать альтернативных организаторов; одним из кандидатов оказался Таллинн. Во многом этому способствовали и наши теннисистки – Анетт Контавейт (WTA 3) и Кая Канепи (WTA 38) - обе спортсменки входят в число лучших теннисисток мира.
Как отметил Фабрицио Сестини, это идеальное время для того, чтобы WTA пришла в Таллинн.
«У вас Анетт Контавейт и Кая Канепи, множество будущих талантливых игроков, - сказал он по видеомосту. – Помимо этого, также высокая культура тенниса. У турнира может быть большой успех. Если все пройдет хорошо, Tallinn Open может на много лет войти в календарь турниров WTA».
«Я надеюсь, что турнир станет традицией, - сказал Аллар Хинт, генеральный секретарь Эстонского теннисного союза. – Мы бы очень хотели, чтобы таллиннский турнир стал постоянным. Это обоюдное желание и, со своей стороны, я хотел бы поблагодарить WTA, поскольку мы не смогли бы в одиночку организовать такое мероприятие. WTA - сильный и хороший партнер», - сказал Хинт.
Он также добавил, что турнир привлечет в столицу Эстонии лучших теннисистов мира и уникальные возможности. В мире в общей сложности более 50 турниров, которые проводятся под эгидой WTA.
Такой же знаменитый, как Уимблдон
«То, что нам предложили провести турнир в Таллинне, уникальная возможность, - отметил Аллар Хинт. – Мы бы хотели сделать его таким же знаменитым, как Уимблдонский турнир, и это не шутка! Очень хотим организовтаь в Таллинне турнир, который запомнится всем, был бы прекрасно организован и стал бы примером остальным», - подытожил Хинт.
До начала турнира осталось два месяца, подготовка ведется полным ходом – подбирается обслуживающий персонал, судейские бригады. Также организаторы хотят применить систему видеоарбитража.
Поскольку турнир WTA очень значимое событие, за которым следят миллионы людей во всем мире, организаторы обратились за помощью к команде Rally Estonia, у которых большой опыт в организации спортивных мерпориятий.
«У них есть, чему поучиться», - добавил генеральный секретарь Эстонского теннисного союза.
400 000 евро субсидии
Город Таллинн также поддерживает проведение Tallinn Open.
Как отметил мэр Михаил Кылварт, организация международных спортивных турниров – дело чести для столицы Эстонии.
«У каждого мероприятия имеется социально-экономическое влияние. Когда такие события происходят в Таллинне, они привлекают детей и подростков в спорт, это крупнейшая цель, которую мы хотим достичь. Мы все понимаем, что спорт высоких достижений является двигателем массового спорта. Это пример для наших спортсменов. Чем больше дается ресурсов спорту высоких достижений, тем больше развивается массовый, а также детский и молодежный спорт».
Кроме того, мепроприятия такого уровня привлекают множество туристов, а туристы, которые приезжают на спортивные мероприятия, как правило, тратят больше всего денег.
Однако Tallinn Open чуть не сорвался из-за того, что государство оказалось не готово поддержать организаторов в желаемом объеме. В итоге было объявлено, что турнир WTA в Эстонии не состоится. Таллинну пришлось взять финансовую нагрузку на себя - если поначалу город был готов субсидировать турнир 100 000 евро, то окончательная сумма выросла – в этом году субсидия составит до 400 000 евро. Однако рассчитывать на ежегодные вливания в таком объеме не приходится, мэр выразил надежду, что в следующем году станет легче найти спонсорскую помощь и поддержку государства.
«Город поддержит турнир и в будущем году, но не в таком объеме», - сказал Кылварт.
Мировой кризис с теннисными мячами вызывает беспокойство
Генеральный секретарь Эстонского теннисного союза Аллар Хинт сообщил, что сейчас в мире кризис с производством теннисных мячей, и купить их в большом количестве практически невозможно.
«Заводы, которые производят покрытия для мячей, работают вполсилы», - сказал он. Из-за пандемии коронавирусной инфекции заводы не могут работать в полную мощь и производить необходимое количество материала. Резина для производства мяча есть, а вот войлок в дефиците.
Аллар Хинт признался, что Эстонский теннисный союз ежедневно работает над решением проблемы.
«Мы ожидаем большего количества мячей на эстонских турнирах; сейчас мы с точностью до мяча знаем, что можем позволить, а что нет», — пояснил он. Например, для Tallinn Open потребуется около 5000 мячей.