Lexus ES получит новые дополнения для автомобилей к 2023 году

Представленный в 2018-м и обновленный в 2021 году седан ES является самым популярным седаном Lexus как среди частных, так и среди бизнес-клиентов. Лучший в своем классе комфорт вождения и простота использования новой мультимедийной системы ES делают эту модель привлекательной. Усовершенствованная мультимедийная система работает быстрее, чем раньше, предлагая более широкие функциональные возможности и более широкие возможности интуитивного использования. В перечень новых функций входят: интеграция смартфона через Android Auto или Apple CarPlay по беспроводной сети, облачная навигация и функция распознавания голоса.

Новая система распознавания голоса включает опцию «Привет, Lexus» для использования дигитального помощника. Это упрощает выполнение звонков с помощью голосовых команд, управление аудиосистемой и системой климат-контроля автомобиля, а также использование интернет-услуг. Распознавая 19 различных европейских языков, он может, например, реагировать и повышать температуру в салоне, когда вы говорите: «Мне холодно». Новые функции подключения были добавлены путем обновления модуля передачи данных (DCM), который позволяет автомобилю поддерживать связь с мобильными сетями и интернетом.

Обновление DCM позволяет владельцу автомобиля получить удаленный доступ к ES с помощью приложения для смартфона Lexus Link, которое можно использовать для блокировки и разблокировки дверей, включения аварийной сигнализации или настройки системы климат-контроля для охлаждения или обогрева салона перед поездкой.

Модификации можно найти и в подборе цветов внутренней отделки, где оттенок Rich Cream заменен на оттенок Ammonite Sand.

Изменения коснулись и внешнего вида ES, так как представлена новая спортивная модель класса F SPORT Design. Она оснащена черными 19-дюймовыми легкосплавными дисками, десятью вариантами цвета кузова и четырьмя вариантами цвета интерьера, а также значком F SPORT Design на каждом переднем крыле.