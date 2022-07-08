В июне через вытрезвители прошли 534 человека

Иностранцев через вытрезвитель прошли девять человек: шесть из них из Украины, один с Маврикия, один из Англии и один из Италии.

В мае в вытрезвителе побывали 533 человек, 70 из которых были женщины. Граждан других государств было 21, из них 10 – это украинцы, восемь – латвийцы, два белоруса и один бельгиец.