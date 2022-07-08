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В июне через вытрезвители прошли 534 человека

BNS
В июне через вытрезвители прошли 534 человека
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Таллиннский вытрезвитель.
Таллиннский вытрезвитель. Фото: GEORG K6RRE/PM/SCANPIX BALTICS

В июне полиции Таллинна пришлось доставить в вытрезвитель 534 человек, 79 из которых были женщины.

Иностранцев через вытрезвитель прошли девять человек: шесть из них из Украины, один с Маврикия, один из Англии и один из Италии.

В мае в вытрезвителе побывали 533 человек, 70 из которых были женщины. Граждан других государств было 21, из них 10 – это украинцы, восемь – латвийцы, два белоруса и один бельгиец.

В 2018 году во всех двух десятках камер установили видеонаблюдение, чтобы обеспечить более эффективное вытрезвление и безопасность доставленных пьяных людей, а также, чтобы присматривать за их состоянием здоровья.

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