Горсобрание Кохтла-Ярве лишило членов городского управления права назначать самим себе премии

На прошедшем 7 июля внеочередном заседании Кохтла-Ярвеское горсобрание по предложению фракции Социал-демократической партии внесло изменения в порядок начисления и выплаты заработной платы в городских учреждениях, благодаря чему городские руководители лишились права в дальнейшем назначать самим себе прибавки к зарплате, премии, плату за результативность в работе, компенсацию на сохранение трудоспособности и восстановление здоровья, а также пособия по случаю вступления в брак и рождения ребенка.

По словам председателя фракции социал-демократов Эдуарда Одинца, предоставленные порядком начисления и выплаты зарплаты в горуправе возможности находятся в противоречии с положением закона об организации местного самоуправления, согласно которому все дополнительные выплаты, пособия и компенсации руководителям города могут производиться только по решению городского собрания.

«Существующий в Кохтла-Ярве порядок предоставил руководителям нашего города возможность назначать самим себе премии и пособия в размере более трех месячных зарплат ежегодно без того, чтобы городское собрание даже знало об этом, не говоря уже о прерогативе горсобрания принимать решение по каким-либо выплатам городскому руководству», отметил Одинец. «Теперь мы восстановили правопорядок и в этом вопросе в Кохтла-Ярве», выразил Одинец радость от того, что большинство депутатов поддержали предложение социал-демократов.