Портал недвижимости: рынок жилья достиг критической точки

Складывается впечатление, что в последние год или два продавцы недвижимости ежемесячно добавляют несколько или даже несколько десятков тысяч евро к цене своего объекта. Однако это не ослабило покупательского интереса. Интерес к покупке жилых помещений даже возрос, т.е. увеличилось количество сделок, поскольку стремительный рост цен привел на рынок спекулятивных покупателей, желающих принять участие в этой ценовой гонке.

Совершенно очевидно, что тенденция ежегодного роста цен на квартиры, которые выросли более чем на 30%, не может продолжаться долго. В июне цена предложения таллиннских квартир на портале недвижимости KV.EE выросла на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем, средняя цена предложения таллиннских квартир составила 3 ​​454 евро/м².

Однако по данным Земельного департамента цена сделки с таллиннскими квартирами составила 2 966 евро/м², по сравнению с предыдущим месяцем, наоборот, упала. Скорость снижения составила 0,5%. По сути, можно сказать, что цены сделок в июне остались на том же уровне, что и в мае.