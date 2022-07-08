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Портал недвижимости: рынок жилья достиг критической точки

rus.postimees.ee
Портал недвижимости: рынок жилья достиг критической точки
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Руководитель портала недвижимости KV.EE Тарво Теслон.
Руководитель портала недвижимости KV.EE Тарво Теслон. Фото: Sander Ilvest / Postimees

Стремительный рост цен на жилые помещения достиг того переломного момента, когда начинают происходить изменения. Тарво Теслон, руководитель портала недвижимости KV.EE, на примере таллиннского рынка жилья анализирует изменения, которые могут произойти в наступающем году.

Складывается впечатление, что в последние год или два продавцы недвижимости ежемесячно добавляют несколько или даже несколько десятков тысяч евро к цене своего объекта. Однако это не ослабило покупательского интереса. Интерес к покупке жилых помещений даже возрос, т.е. увеличилось количество сделок, поскольку стремительный рост цен привел на рынок спекулятивных покупателей, желающих принять участие в этой ценовой гонке.

Совершенно очевидно, что тенденция ежегодного роста цен на квартиры, которые выросли более чем на 30%, не может продолжаться долго. В июне цена предложения таллиннских квартир на портале недвижимости KV.EE выросла на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем, средняя цена предложения таллиннских квартир составила 3 ​​454 евро/м².

Однако по данным Земельного департамента цена сделки с таллиннскими квартирами составила 2 966 евро/м², по сравнению с предыдущим месяцем, наоборот, упала. Скорость снижения составила 0,5%. По сути, можно сказать, что цены сделок в июне остались на том же уровне, что и в мае.

«По данным одного месяца делать долгосрочные прогнозы опасно. Тем не менее можно утверждать, что факторы, негативно влияющие на экономическую ситуацию и обстановку в области безопасности, начинают воздействовать и на рынок жилья. Благодаря замедлению экономического роста, крайне высокой инфляции, проблеме цен на энергоносители, росту процентных ставок и значительному снижению доступности квартир на рынке жилья наступают новые времена», — сделал вывод Тарво Теслон.

Изменения на рынке жилья в первую очередь означают уменьшение количества сделок и замедление роста цен. С более пессимистичной точки зрения, нельзя исключать даже падения цен, но предпосылкой для этого является полная потеря интереса к недвижимости со стороны покупателей.

«Стагнация цен сделок и продолжающийся стремительный скачок цен предложений показывают, что ожидания покупателей и продавцов недвижимости в отношении будущего развития рынка жилья совершенно разные. Продавцы недвижимости хотят продолжать повышать цены, но покупатели, которых в прошлом это устраивало, не готовы платить больше», — сказал Тарво Теслон.

Противоположные ожидания означают, что переговоры о цене начинают затягиваться, и не все из них могут закончиться положительным результатом. Отнимающие много времени ценовые споры сокращают количество сделок и в конечном итоге подрывают оптимистичные ценовые ожидания продавцов.

«Подводя итоги, мы можем констатировать, что экономическая среда и среда безопасности изменились, к сожалению, в негативную сторону. На инертном рынке недвижимости мы видим первые признаки, подтверждающие переход рынка жилья из фазы роста в фазу снижения. Время покажет, насколько глубоким и долгосрочным он будет и увидим ли мы реальное снижение цен», — резюмировал анализ Тарво Теслон.

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