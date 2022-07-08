Стремительный рост цен на жилые помещения достиг того переломного момента, когда начинают происходить изменения. Тарво Теслон, руководитель портала недвижимости KV.EE, на примере таллиннского рынка жилья анализирует изменения, которые могут произойти в наступающем году.
Портал недвижимости: рынок жилья достиг критической точки
Складывается впечатление, что в последние год или два продавцы недвижимости ежемесячно добавляют несколько или даже несколько десятков тысяч евро к цене своего объекта. Однако это не ослабило покупательского интереса. Интерес к покупке жилых помещений даже возрос, т.е. увеличилось количество сделок, поскольку стремительный рост цен привел на рынок спекулятивных покупателей, желающих принять участие в этой ценовой гонке.
Совершенно очевидно, что тенденция ежегодного роста цен на квартиры, которые выросли более чем на 30%, не может продолжаться долго. В июне цена предложения таллиннских квартир на портале недвижимости KV.EE выросла на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем, средняя цена предложения таллиннских квартир составила 3 454 евро/м².
Однако по данным Земельного департамента цена сделки с таллиннскими квартирами составила 2 966 евро/м², по сравнению с предыдущим месяцем, наоборот, упала. Скорость снижения составила 0,5%. По сути, можно сказать, что цены сделок в июне остались на том же уровне, что и в мае.
«По данным одного месяца делать долгосрочные прогнозы опасно. Тем не менее можно утверждать, что факторы, негативно влияющие на экономическую ситуацию и обстановку в области безопасности, начинают воздействовать и на рынок жилья. Благодаря замедлению экономического роста, крайне высокой инфляции, проблеме цен на энергоносители, росту процентных ставок и значительному снижению доступности квартир на рынке жилья наступают новые времена», — сделал вывод Тарво Теслон.
Изменения на рынке жилья в первую очередь означают уменьшение количества сделок и замедление роста цен. С более пессимистичной точки зрения, нельзя исключать даже падения цен, но предпосылкой для этого является полная потеря интереса к недвижимости со стороны покупателей.
«Стагнация цен сделок и продолжающийся стремительный скачок цен предложений показывают, что ожидания покупателей и продавцов недвижимости в отношении будущего развития рынка жилья совершенно разные. Продавцы недвижимости хотят продолжать повышать цены, но покупатели, которых в прошлом это устраивало, не готовы платить больше», — сказал Тарво Теслон.
Противоположные ожидания означают, что переговоры о цене начинают затягиваться, и не все из них могут закончиться положительным результатом. Отнимающие много времени ценовые споры сокращают количество сделок и в конечном итоге подрывают оптимистичные ценовые ожидания продавцов.
«Подводя итоги, мы можем констатировать, что экономическая среда и среда безопасности изменились, к сожалению, в негативную сторону. На инертном рынке недвижимости мы видим первые признаки, подтверждающие переход рынка жилья из фазы роста в фазу снижения. Время покажет, насколько глубоким и долгосрочным он будет и увидим ли мы реальное снижение цен», — резюмировал анализ Тарво Теслон.