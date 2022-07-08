Украинский боксёр, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко связался со своей промоутерской компанией по вопросу возобновления карьеры. Об этом в своих социальных сетях рассказал журналист Кевин Иоле, пишет «Чемпионат».
Василий Ломаченко, отказавшийся покидать Украину, намерен возобновить карьеру
Василий Ломаченко, отказавшийся покидать Украину, намерен возобновить карьеру
«Как говорит президент Top Rank Тодд Дюбоф, Василий Ломаченко связался с компанией и хочет драться уже в октябре. На данный момент оппоненты не обсуждаются», — написал журналист.
Напомним, Ломаченко принял решение отказаться от поединка с абсолютным чемпионом мира, представителем Австралии Джорджем Камбососом из-за событий на Украине. Василий не захотел покидать страну. В ночь на 5 июня мск Камбосос уступил чемпиону мира по версии WBC в лёгком весе Дэвину Хэйни.
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