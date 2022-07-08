Фото ⟩ Голубая мечта! В Пирита продается безупречный дом для большой семьи

Частный дом, построенный в 2018 году, общей площадью 124,6 м2, расположен в тихом и безопасном внутреннем квартале, вдали от шума и гама.

Фото: KV.EE

В двухэтажном деревянном доме имеется четыре спальни, открытая кухня-гостиная, две ванных комнаты с окнами и терраса. Дом отапливается воздушно-тепловым насосом, эта же система нагревает воду. Также в гостиной находится камин, который добавляет уюта и комфорта.

Фото: KV.EE

На территории также расположены славный домик для гриля и сарай, также есть несколько фруктовых деревьев и ягодных кустарников. Дом имеет разрешение на эксплуатацию!

Фото: KV.EE