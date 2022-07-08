Швейцарский суд оправдал Платини и Блаттера по делу о мошенничестве

Швейцарское федеральное бюро юстиции осенью 2015 года открылo дело против занимавшего на тот момент пост президента FIFA Блаттерa по подозрению в незаконном переводе в 2011 году 2 млн швейцарских франков Платини.

Также Блаттера обвиняли в продаже телеправ Карибского футбольного союза (CFU) на показ чемпионатов мира 2010 и 2014 годов за 600 000 долларов, что на тот момент было намного ниже рыночной стоимости. Арбитражная палата комитета по этике FIFA 21 декабря 2015 года отстранила Блаттера на восемь лет. Апелляционный комитет FIFA 24 февраля 2016 года сократил срок отстранения чиновника до шести лет.