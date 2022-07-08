В понедельник в Эстонию впервые прибудет астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер, о своем опыте работы на международной космической станции он расскажет во вторник, на кинофестивале «100 км от космоса» в таллиннском Творческом городе Теллискиви.
Эстонию посетит астронавт Маттиас Маурер
Эстонию посетит астронавт Маттиас Маурер
Прибытие астронавта — одно из самых значимых событий в космической истории Эстонского государства, поскольку до сих пор ни один астронавт Европейского космического агентства не совершал в Эстонию официального визита.
Маурер прибудет в Таллинн, чтобы участвовать в кинофестивале «100 км от космоса», который во вторник состоится в таллиннском Творческом городе Теллискиви. Астронавт примет участие в программе фестиваля и выступит с докладом о своем опыте работы на международной космической станции.
Маурер провел в космосе 6 месяцев и вернулся на Землю 6 мая.
Фестиваль могут посетить все желающие, мероприятие бесплтное для всех.
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