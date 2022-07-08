Эстонию посетит астронавт Маттиас Маурер

Прибытие астронавта — одно из самых значимых событий в космической истории Эстонского государства, поскольку до сих пор ни один астронавт Европейского космического агентства не совершал в Эстонию официального визита.

Маурер прибудет в Таллинн, чтобы участвовать в кинофестивале «100 км от космоса», который во вторник состоится в таллиннском Творческом городе Теллискиви. Астронавт примет участие в программе фестиваля и выступит с докладом о своем опыте работы на международной космической станции.

Маурер провел в космосе 6 месяцев и вернулся на Землю 6 мая.