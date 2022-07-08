Пт, 8.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Эстонию посетит астронавт Маттиас Маурер

BNS
Эстонию посетит астронавт Маттиас Маурер
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Астронавт Маттиас Маурер.
Астронавт Маттиас Маурер. Фото: THILO SCHMUELGEN

В понедельник в Эстонию впервые прибудет астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер, о своем опыте работы на международной космической станции он расскажет во вторник, на кинофестивале «100 км от космоса» в таллиннском Творческом городе Теллискиви.

Прибытие астронавта — одно из самых значимых событий в космической истории Эстонского государства, поскольку до сих пор ни один астронавт Европейского космического агентства не совершал в Эстонию официального визита.

Маурер прибудет в Таллинн, чтобы участвовать в кинофестивале «100 км от космоса», который во вторник состоится в таллиннском Творческом городе Теллискиви. Астронавт примет участие в программе фестиваля и выступит с докладом о своем опыте работы на международной космической станции.

Маурер провел в космосе 6 месяцев и вернулся на Землю 6 мая.

Фестиваль могут посетить все желающие, мероприятие бесплтное для всех.

Ключевые слова
Наверх