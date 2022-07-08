Банк Эстонии поможет Украине продажей дизайнерских монет

Цена монетной карты 18 евро. Сумма направленного Центробанку Украины дохода от продажи монетных карт будет опубликована Банком Эстонии после определения количества проданных монетных карт с учетом вычета налогов и расходов на процесс продажи. Банк Эстонии планирует выпустить до 40 000 монетных карт, но готов увеличить тираж, если спрос окажется выше.

Продажа монетной карты с монетами номиналом 2 евро начинается 8 июля, монеты со специальным дизайном поступят в широкое обращение в конце этого года, когда в обращение будет выпущено два миллиона монет номиналом 2 евро. Причиной двухэтапного подхода является стремление Банка Эстонии как можно скорее оказать поддержку Украине, которая борется за свою свободу.