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Банк Эстонии поможет Украине продажей дизайнерских монет

BNS
Банк Эстонии поможет Украине продажей дизайнерских монет
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Монетная карта посвящённая Украине.
Монетная карта посвящённая Украине. Фото: Eesti Pank

Банк Эстонии начинает в пятницу продажу монеты номиналом 2 евро, посвященной Украине и свободе.

Выручку от продажи этих монет Банк Эстонии будет перечислять Центробанку Украины.

Специальный дизайн монеты разработан Дарьей Титовой, молодой украинской военной беженкой, которая учится в Эстонской академии художеств.

Монета посвященная Украине.
Монета посвященная Украине. Фото: Eesti Pank

Цена монетной карты 18 евро. Сумма направленного Центробанку Украины дохода от продажи монетных карт будет опубликована Банком Эстонии после определения количества проданных монетных карт с учетом вычета налогов и расходов на процесс продажи. Банк Эстонии планирует выпустить до 40 000 монетных карт, но готов увеличить тираж, если спрос окажется выше.

Продажа монетной карты с монетами номиналом 2 евро начинается 8 июля, монеты со специальным дизайном поступят в широкое обращение в конце этого года, когда в обращение будет выпущено два миллиона монет номиналом 2 евро. Причиной двухэтапного подхода является стремление Банка Эстонии как можно скорее оказать поддержку Украине, которая борется за свою свободу.

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