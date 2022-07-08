В Таллинне определят лучшие ученические фирмы Европы

Ученическая фирма Эстонии Drycycle претендует на звание лучшей в Европе. Компания производит водонепроницаемые аксессуары для велосипедов из излишков диванов и палаток. Команда Drycycle состоит из учеников Таллиннской 21-й школы: Расмуса Рийма, Хенри Каска и Криса-Рико Ланга, которые этой весной со своей фирмой также вышли в финал конкурса зеленых идей Negavatt и прошли отбор в бизнес-акселератор Ajujaht.

«Несмотря на долгую подготовительную работу, мы готовы и очень ждем мероприятие Gen-E 2022. Мы приложили много усилий к подготовке отчета компании, который до сих пор получал только положительные отклики от жюри, и последние несколько дней отрабатываем наше сценическое выступление. Европейские соревнования в настоящее время являются нашим основным направлением, и мы упорно работаем над этим», - сказал Рийм.

Водонепроницаемый аксессуар эстонской ученической фирмы Drycycle для велосипеда из излишков диванов и палаток. Фото: Erakogu

Одним из фаворитов конкурса стала шведская фирма Noll Deponi, разработавшая устройство для свалок, которое помогает более экологично сортировать и утилизировать двери со стеклянными окнами.

Шведская студенческая фирма Noll Depon, производящая оборудование для обработки и сортировки утилизированных дверей и окон. Фото: Erakogu

За звание лучшей студенческой компании Европы в этом году борется 21 фирма. Среди них - студенческая фирма ScanMe из Estonian Business School, разработавшая мобильное приложение FindYourShade, которое помогает покупателю найти в интернет-магазине тональный крем, соответствующий тону его кожи. Большинство изобретений студенческих фирм все еще находятся на стадии прототипа, а для реализации идей ведутся активные поиски финансирования.