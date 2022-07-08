В четверг, 7 июля, в Эстонию прибыл 281 военный беженец из Украины, в том числе 52 ребенка.
Еще 135 украинских беженцев решили остаться в Эстонии
Еще 135 украинских беженцев решили остаться в Эстонии
Из прибывших накануне беженцев для 146 человек Эстония является транзитным пунктом, то есть они желают продолжить путь в другую страну, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны, пишет Rus.ERR.
135 человек остались в стране.
Всего с 27 февраля Эстония приняла 45 438 беженцев из Украины.