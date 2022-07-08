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Еще 135 украинских беженцев решили остаться в Эстонии

rus.postimees.ee
Еще 135 украинских беженцев решили остаться в Эстонии
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Украинские военные беженцы.
Украинские военные беженцы. Фото: Mihkel Maripuu

В четверг, 7 июля, в Эстонию прибыл 281 военный беженец из Украины, в том числе 52 ребенка.

Из прибывших накануне беженцев для 146 человек Эстония является транзитным пунктом, то есть они желают продолжить путь в другую страну, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны, пишет Rus.ERR.

135 человек остались в стране.

Всего с 27 февраля Эстония приняла 45 438 беженцев из Украины.

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