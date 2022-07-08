Интерьер: реальный пример грамотного зонирования квартиры-студии

Как выгодно обыграть в интерьере мебель, которая уже вышла из моды, а вы все не можете с ней расстаться? Все очень просто – осторожно смешайте несколько стилей. В результате вы получите совершенно новый стиль, сочетающий в себе английскую сдержанность и французскую изысканную простоту, хотя квартира, с которой нас хочет познакомить Gd-home, находится в Швеции.