Как выгодно обыграть в интерьере мебель, которая уже вышла из моды, а вы все не можете с ней расстаться? Все очень просто – осторожно смешайте несколько стилей. В результате вы получите совершенно новый стиль, сочетающий в себе английскую сдержанность и французскую изысканную простоту, хотя квартира, с которой нас хочет познакомить Gd-home, находится в Швеции.
Интерьер: реальный пример грамотного зонирования квартиры-студии
Интерьер: реальный пример грамотного зонирования квартиры-студии
При смешивании стилей главное правило – максимально упрощайте. Стены покрашены в спокойный бело-серый, что визуально расширит помещение. Полы выполнены из натурального дерева и выкрашены в белый цвет, огромные окна с воздушными шторами делают комнату просто огромной. Правда, этому способствуют и высокие потолки, но они даны как условие задачи.
Квартира хорошо зонирована и без использования перегородок: в одном пространстве размещены кухня, гостиная с уютным диваном и креслами, а также столовая, антикварная мебель которой выглядит как особо ценный экспонат. Этого и добивались жильцы этой замечательной квартиры.
Множество фотографий находится ЗДЕСЬ.